Coupe du monde 2026 : la Colombie bat l'Ouzbékistan 3-1 pour son premier match historique

Les Cafeteros s'imposent face à l'Ouzbékistan qui joue son premier match de Coupe du monde. Résumé complet avec les buts de Diaz et Campaz, l'égalisation ouzbèke de Shomurodov et le but acrobatique de Munoz.

La Colombie a remporté son premier match de la Coupe du monde 2026 face à l'Ouzbékistan sur le score de 3-1, ce mercredi au stade Azteca de Mexico.

Cette rencontre, historique pour les Ouzbeks qui disputaient leur tout premier match en phase finale de Mondial, a offert un spectacle intense et parfois imprévisible. Les Cafeteros, bien que bousculés en première mi-temps, ont su faire preuve de réalisme pour finalement s'imposer et prendre la tête du groupe K. L'équipe d'Ouzbékistan, pour sa première apparition à ce niveau, a montré une belleorganisation et a même réussi à égaliser, avant de céder dans les dernières minutes.

Le match a également été marqué par un moment insolite où un caméraman a été accidentellement fauché par un tacle ouzbek, nécessitant l'intervention des soigneurs. Avec cette victoire, la Colombie se positionne favorablement dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe, tandis que l'Ouzbékistan doit se reprendre après cette première déception. Les deux prochains matchs de ce groupe, qui oppose également le Portugal et la République démocratique du Congo, s'annoncent décisifs.

La première journée de cette Coupe du monde a ainsi réservé son lot de surprises et de moments forts, illustrant l'équilibre et l'indiscipline de haut niveau. Au-delà du résultat, cette rencontre a souligné la montée en puissance des sélections asiatiques, l'Ouzbékistan ayant rivalisé avec une équipe sud-américaine expérimentée. Les supporteurs colombiens, présents en force dans l'enceinte mythique du stade Azteca, ont largement contribué à l'ambiance festive de cette soirée de football.

En conclusion, cette victoire 3-1 offre à la Colombie un avantage psychologique précieux dans un groupe très disputé, où chaque point comptera. La prestation des Ouzbeks, malgré la défaite, a été saluée et laisse augurer de belles perspectives pour le football de cette région du monde. Le Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, continue sur sa lancée avec des matchs every jour et des surprises à venir.

L'enthousiasme des supporters et la qualité du jeu proposé témoignent du succès de cette édition. Le prochain match de la Colombie contre le Portugal promet d'être un choc au sommet, tandis que l'Ouzbékistan tentera de se racheter face au Congo. Cette première journée a déjà permis de dresser un premier état des lieux : les favoris répondent présents, mais les surprises ne sont pas exclues. Le football continue de fasciner et de rassembler, au-delà des frontières et des résultats.

La technologie sur le terrain, les arbitres assistants vidéo, ont eu un rôle important dans certaines décisions, même si aucun incident majeur n'est à déplorer. Le fair-play a globalement été respecté, malgré le tacle spectaculaire sur le caméraman. La fête du football est bel et bien lancée sur le continent américain





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