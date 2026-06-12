Coupe du Monde 2026 : la Corée du Sud bat la Tchéquie 2-1 et rejoint le Mexique en tête du groupe A

Dans un match serré du groupe A de la Coupe du Monde de football 2026, la Corée du Sud a battu la Tchéquie 2-1 à Guadalajara. Les buts de Hwang Inbeom et Oh Hyeongyu ont renversé la vapeur après l'ouverture du score de Ladislav Jrejci. Le gardien Seunggyu Kim a été décisif. La victoire place la Corée à égalité de points avec le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud plus tôt dans la journée.

La Corée du Sud a remporté un match décisif contre la Tchéquie jeudi, dans le cadre du groupe A de la Coupe du Monde de football 2026.

La rencontre, jouée à Guadalajara, s'est terminée sur le score de 2-1 en faveur des Sud-Coréens, qui rejoignent ainsi le Mexique en tête du classement du groupe. Le match a été serré et a vu les deux équipes se répondre coups pour coups. La Corée du Sud a ouvert le score grâce à un but de Hwang Inbeom à la 68e minute, après que la Tchéquie avait pris l'avantage par l'intermédiaire de son capitaine Ladislav Jrejci à la 59e minute.

Le but de la victoire coréenne a été inscrit par Oh Hyeongyu à la 80e minute, consolidant la position de son équipe. Le gardien sud-coréen Seunggyu Kim a réalisé plusieurs arrêts décisifs, notamment sur une tentative d'Adam Hlozek et une autre de Michal Sadilek, préservant ainsi l'avantage de son équipe. Dans l'autre match du groupe, le Mexique a battu l'Afrique du Sud 2-0 à Mexico, ce qui place les deux équipes en tête du classement provisoire.

La différence de buts donne actuellement l'avantage au Mexique. La prochaine journée verra une confrontation cruciale entre le Mexique et la Corée du Sud à Guadalajara, tandis que l'Afrique du Sud affrontera la Tchéquie à Atlanta. Le match a été marqué par une assez bonne ambiance et a donné lieu à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les supporters des deux équipes ont partagé des moments de joie collective, notamment autour de danses et de célébrations communes.

L'événement souligne l'essor d'une Coupe du Monde nouvelle formule avec 48 équipes, qui génère des phases de groupes intenses et des rencontres surprises. Les performances individuelles, comme celles de Hwang Inbeom et du gardien Kim, ont été déterminantes dans cette victoire qui relance les espoirs de qualification de la Corée du Sud pour les phases suivantes.

Les tactiques des équipes, avec une possession de balle dominante pour la Corée mais une défense solide de la Tchéquie en première mi-temps, ont créé un équilibre qui n'a été rompu qu'en fin de match. Les occasions manquées et les buts refusés pour hors-jeu, comme celui de Tomas Soucek, ont aussi influencé le moral des troupes.

Ce succès permet à la Corée du Sud de se positionner favorablement avant son choc contre le Mexique, match qui pourrait déterminer le classement final du groupe





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