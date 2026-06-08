Coupe du Monde 2026 : la crainte de matchs interminables à cause d'un protocole américain

La possibilité de matchs très longs lors de la Coupe du Monde 2026 préoccupe les équipes, en raison d'une règle américaine sur les interruptions pour orage.

La Coupe du Monde 2026 se profile déjà comme une édition particulière, suscitant des interrogations sur les conditions de jeu, notamment à cause de deux facteurs majeurs : les températures élevées et un protocole américain lié aux orages.

Les joueurs et les fédérations s'inquiètent des fortes chaleurs attendues, avec des matchs pouvant se dérouler sous 35 degrés, justifiant l'instauration de pauses fraîcheur. Mais c'est surtout la règle concernant la foudre qui suscite l'émoi. Aux États-Unis, en cas de détection d'un éclair ou d'un impact électrique dans un rayon de 13 km autour du stade, le match doit être immédiatement interrompu et ne peut reprendre avant au minimum 30 minutes.

Chaque nouvel éclair dans cette période remet le compteur à zéro, ce qui pourrait entraîner des durées de rencontre extrêmement longues, dépassant parfois quatre heures, comme cela a déjà été observé lors de la Coupe du Monde des clubs. La FIFA a pris conscience de ce problème et a imposé des protocoles d'urgence aux organisateurs pour protéger les joueurs, le staff et les supporters en cas de conditions extrêmes.

Ces questions de sécurité et de logistique dominent les préparatifs de ce Mondial qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique





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