Coupe du monde 2026 : le Canada arrache le nul contre la Bosnie pour son entrée en lice

Le Canada, coorganisateur du Mondial 2026, a obtenu un match nul (1-1) face à la Bosnie-Herzégovine lors de son premier match de la phase de groupes. Après avoir été menés, les Canadiens ont égalisé en seconde période grâce à Cyle Larin, entré en jeu. Ce partage de points lance le groupe B, considéré comme le plus indécis de ce Mondial à 48 équipes.

L'équipe nationale de football du Canada a finalement enregistré son premier résultat à la Coupe du monde 2026, qu'elle coorganise avec le Mexique et les États-Unis, après six défaites consécutives.

Lors de son entrée en lice dans le groupe B, les Canadiens ont affronté la Bosnie-Herzégovine au BMO Field de Toronto. Menés au score après un but bosnien, ils sont parvenus à égaliser en seconde période grâce à Cyle Larin, entré en jeu comme remplaçant. Le match s'est conclu sur un partage de 1-1, une issue considérée comme logique au vu du déroulement de la rencontre.

Cet égalité ouvre la voie à un groupe B particulièrement serré, où la Suisse et le Qatar complètent le tableau. La prochaine journée verra la Suisse affronter la Bosnie et le Canada rencontrer le Qatar. Le format élargi à 48 équipes rend chaque point précieux et promet une phase de groupes indécise. L'émotion était palpable chez les supporters canadiens, ravis de voir leur équipe enfin marquer des points dans une compétition qu'ils disputent à domicile.

La performance du gardien canadien, bien que parfois mis en difficulté, a été saluée, tout comme l'apport décisif des remplaçants. Cette rencontre, la première de la phase de groupes pour le groupe B, a offert un spectacle engageant et a confirmé le statut de favori relatif de la Bosnie, tout en démontrant la résilience du Canada.

Les deux équipes montrent des visages contrastés : la Bosnie, pragmatique et efficace en contre, et le Canada, porté par son public et une attaque volontaire. Les autres matchs du groupe s'annoncent décisifs pour la qualification. La Suisse, tête de série, devra répondre présente, tandis que le Qatar, pays organisateur de la précédente édition, cherchera à créer la surprise.

L'organisation tripartite de ce Mondial 2026 ambitionne de réunir les trois nations Nord-Américaines autour d'un événement sportif majeur, et ce premier match sur le sol canadien a permis de tester les infrastructures et l'engouement populaire. Le BMO Field de Toronto était comble, et l'ambiance a contribué à la remontée des Canadiens. Ce résultat, bien que nul, est vécu comme une victoire morale pour la sélection canadienne, qui espère maintenant enchaîner contre le Qatar.

Les observateurs notent que le Canada a montré des progrès dans la construction offensive, mais reste fébrile en défense. La Bosnie, de son côté, pourra regretter de n'avoir pas su préserver son avantage. Les two prochaines rencontres du groupe se joueront dans des stades différents, répartis entre les trois pays hôtes.

Ce partage de points laisse toutes les équipes en lice pour la qualification aux huitièmes de finale, conformément au nouveau format qui voit les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifier. L'équipe canadienne, sous les ordres de son sélectionneur, aura à cœur de corriger les erreurs défensives relevées face à la Bosnie.

Dans l'autre match de la journée, la Suisse et le Qatar se sont affrontés pour clore cette première levée du groupe B, un groupe effectivement très équilibré où aucun favori ne se dégage clairement. Les joueurs canadiens ont exprimé leur satisfaction après le match, soulignant l'importance de ne pas perdre à domicile. Les supporteurs, eux, ont ovationné leur équipe à la fin du match, voyant là le début d'une aventure prometteuse.

Cette Coupe du monde 2026, première à 48 équipes, cherche à élargir l'accès à la phase finale et à mettre en lumière des nations de football en développement. Le Canada, qui participe pour la première fois depuis 1986, voit cette édition comme une occasion historique de se faire remarquer sur la scène mondiale. La Bosnie, quant à elle, participe pour la seconde fois après 2014, et vise à atteindre les phases à élimination directe.

Le match a été ponctué d'occasions des deux côtés, et le gardien bosnien a réalisé plusieurs arrêts importants. La tension a monté en fin de rencontre, surtout après l'égalisation canadienne, mais aucune équipe n'a réussi à forcer la décision. Ce nul (1-1) est donc le résultat final. Le tournoi se poursuivra avec d'autres groupes tout aussi denses, et l'on attend avec impatience les performances des nations sud-américaines et européennes.

Pour le Canada, la suite s'annonce cruciale : un déplacement contre la Suisse puis une réception du Qatar. Les deux matchs à venir seront diffusés en prime time, tant au Canada qu'à l'étranger, tant l'intérêt pour ce Mondial 2026 est grand. Les autorités locales se félicitent du succès de la billetterie et de l'absence d'incidents notables dans et autour du stade. Un succès organisationnel qui doit se confirmer dans les semaines à venir.

Le football nord-américain, en pleine croissance, compte sur cette Coupe du monde pour accélérer son développement. Les joueurs de la Major League Soccer, nombreux dans la sélection canadienne, auront à cœur de prouver que le championnat local les a bien préparés à ce niveau. De son côté, la Bosnie pourra compter sur ses talents évoluant dans les grands championnats européens pour tenter de franchir le cap des phases de groupes.

Ce premier match du groupe B a donc tenu ses promesses en termes d'intensité et d'incertitude, et laisse présager un groupe serré jusqu'au bout





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