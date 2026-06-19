Coupe du Monde 2026 : Le Canada écrase le Qatar, le Mexique se qualifie, et Merlin le canard fait le buzz

Revue des temps forts de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, marquée par la large victoire du Canada contre le Qatar (6-0), la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale après son succès contre la Corée du Sud (1-0), et l'étonnante célébrité de Merlin, un canard mexicain. Cet article synthétise les performances des équipes, la grave blessure du Canadien Ismaël Koné, et les réactions suscitées sur les réseaux sociaux.

Le Canada et le Mexique ont dominé la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, récoltant chacun trois points cruciaux.

Le Canada a enregistré la plus large victoire du tournoi jusqu'à présent en écrasant le Qatar 6-0 à Vancouver. Les Canadiens, portés par un Jonathan David auteur d'un triplé ainsi que par des buts de Cyle Larin, Nathan Saliba et un but contre son camp qatari, ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, menant déjà 3-0 à la mi-temps.

Cette victoire eclatante a été malheureusement ternie par une grave blessure : le joueur canadien Ismaël Koné a subi une fracture de la jambe à la suite d'une faute qatarie, suscitant l'inquiétude et des réactions sur les réseaux sociaux. De son côté, le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 1-0 contre la Corée du Sud à Guadalajara.

Si cette qualification est historique, la rencontre elle-même a été décrite comme ultra décevante, le jeu mexicain n'ayant pas convaincu, ce qui a alimenté les discussions en ligne. Sur les réseaux sociaux, ces résultats ont généré des réactions contrastées : l'euphorie canadienne face à la démonstration offensive et l'inquiétude concernant la blessure de Koné d'une part, et la critique du style de jeu mexicain malgré la qualification d'autre part.

C'est dans ce contexte que l'histoire insolite de Merlin, un canard mexicain devenu une vedette du web après avoir été vu parader dans les rues de Mexico avec un maillot de l'équipe nationale, est venue égayer l'actualité de la compétition, rappelant la dimension populaire et parfois surprenante de l'événement. Ces deux matchs ont ainsi offert un tableau contrasté : la joie d'une victoire historique pour le Canada et la qualification prematuree pour le Mexique, mais aussi des craintes pour la santé des joueurs et des interrogations sur le niveau de jeu, le tout amplifié par les réactions immédiates des supporters sur les plateformes numériques





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