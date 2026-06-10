Coupe du monde 2026 : le maillot d'Haïti modifié à la demande de la FIFA

Avant son retour historique en Coupe du monde, la sélection haïtienne a dû modifier son maillot. La FIFA a en effet estimé que certains motifs pouvaient prêter à interprétation et a exigé des ajustements pour respecter la réglementation sur l'équipement.

À la veille du début de la Coupe du monde de football 2026, l'équipe nationale d' Haïti a fait face à une exigence inattendue de la part de la Fédération internationale de football association ( FIFA ).

L'équipementier officiel de la sélection haïtienne, Saeta, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir dû modifier le maillot de l'équipe suite à un examen par l'instance dirigeante du football mondial. Selon le communiqué de Saeta, certains éléments visuels présents sur la tenue ont été jugés potentiellement sujets à interprétations divergentes, ce qui est contraire aux règlements stricts de la FIFA concernant l'équipement des équipes nationales en compétition.

Le maillot initialement conçu visait à rendre hommage à la fierté, à la résilience et à l'esprit du peuple haïtien, célébrant les hommes et les femmes qui contribuent quotidiennement à l'avenir du pays. Le projet n'avait aucune intention politique, précisait Saeta.

Cependant, au cours du processus de validation, la FIFA a estimé que certains motifs pouvaient prêter à confusion ou être perçus différemment, imposant ainsi des modifications pour se conformer au règlement. L'équipementier a indiqué avoir appliqué avec succès les changements demandés, assurant que l'équipe serait parfaitement prête pour le tournoi. Cettejusted arrive alors qu'Haïti effectue son retour historique en phase finale de la Coupe du monde, une première depuis sa participation en 1974.

Les matches de la sélection haïtienne sont programmés : une première rencontre contre l'Écosse le 13 juin à Boston, suivie d'un match contre le Brésil le 19 juin à Philadelphie, et enfin une opposition face au Maroc le 24 juin à Atlanta. L'équipe, qui a décroché sa qualification grâce à une performance remarquable lors des éliminatoires, espère faire honneur à son pays et à sa diaspora.

Cette histoire de maillot modifié illustre la vigilance accrue des organisations internationales comme la FIFA sur les symbolismes et les messages potentiels portés par les équipements sportifs, dans un souci de neutralité et d'évitement de toute polémique en période de compétition planétaire





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