Coupe du monde 2026 : le Mexique bat l'Afrique du Sud dans un match marqué par deux expulsions

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a vu le Mexique s'imposer 2-0 face à l'Afrique du Sud, avec deux cartons rouges sensibles pour les Sud-Africains qui ont animé les discussions sur l'arbitrage vidéo et l'interprétation des fautes.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud a été marqué par deux expulsions controversées et une victoire nette des Mexicains 2-0.

Dès la 49e minute, le milieu sud-africain Sithole a été expulsé après un contact jugé litigieux en dehors de la surface. L'arbitrage vidéo a confirmé l'expulsion, bien que l'arbitre principal ait initialement laissé jouer. Cette décision a été largement débattue, notamment parce que le ralenti peut exagérer la gravité de la faute. En seconde période, un autre joueur sud-africain, Mudau, a également été sanctionné d'un carton rouge pour une faute similaire, annihilant une occasion de but manifeste.

L'arbitre Wilton Pereira Sampaio a montré trois cartons rouges au total, dont deux pour l'Afrique du Sud, suscitant des interrogations sur sa gestion du match. Malgré ces événements, le Mexique a maîtrisé la rencontre et a inscrit deux buts pour s'emparer de la tête du groupe A. La Corée du Sud et la République tchèque devront se méfier de ces hôtes ambitieux lors de la prochaine journée.

Cette édition élargie à 48 équipes promet des débats intenses sur l'arbitrage et le fair-play





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