Coupe du monde 2026 : le nouveau format ouvre la voie aux troisièmes de groupe

Avec 48 équipes réparties en douze groupes, le Mondial 2026 verra les huit meilleurs troisièmes accéder aux seizièmes de finale. Une analyse des précédents éditions à 24 équipes montre qu'avec 4 points ou plus, la qualification est quasi assurée. La différence de buts sera cruciale pour les égalités.

Pour la première fois depuis 1994, la Coupe du monde ouvrira sa phase à élimination directe à des équipes ayant terminé troisièmes de leur poule.

C'est l'une des conséquences du nouveau format du Mondial, qui se déroule pour la première fois avec 48 sélections réparties en douze groupes. Des seizièmes de finale ayant désormais lieu, ceux-ci nécessitent 32 équipes : les premier et deuxième de chaque poule, bien sûr, mais aussi huit 'meilleurs troisièmes', soit ceux qui ont récolté le plus de points parmi les douze troisièmes de groupe. Mais que faut-il habituellement faire pour s'assurer de ce statut ?

Le Championnat d'Europe, qui se dispute à 24 équipes depuis 2016, est un bon baromètre. Tout comme la récente Coupe du monde U17, qui était la toute première à 48 toutes catégories confondues. Dans les deux cas, deux tiers des troisièmes de groupe échappent à l'élimination.

Sur base de ces quatre précédents (une victoire valait seulement 2 points lors des Coupes du monde 1986, 1990 et 1994 et l'analyse de ces tournois est donc moins pertinente), le constat est limpide : 4 points ou plus sur 9 suffisent toujours à terminer parmi les meilleurs troisièmes. 3 suffisent souvent. 2 ne suffisent jamais. La tendance se vérifie en scrutant les autres précédents, comme la Coupe d'Afrique des Nations où seule la Tanzanie, en 2025, est parvenue à terminer parmi les meilleures troisièmes avec 2 points.

Engranger une victoire est bien sûr le moyen le plus simple d'atteindre le palier des trois unités, et donc de prétendre à la qualification. Mais certains y sont parvenus en enchaînant les partages. On se souvient bien sûr du Portugal, qui avait terminé parmi les meilleurs troisièmes de l'Euro 2016 avec trois scores de parité avant de remporter la compétition.

À noter qu'en cas d'égalité de points, les meilleurs troisièmes seront départagés à la différence de buts, puis au nombre de buts marqués. Au Mondial, les nations qui peuvent compter sur la présence dans leur groupe d'un Petit Poucet face à qui soigner la différence de buts partent donc certainement avec une légère longueur d'avance.

Invité à préfacer à notre compagnie l'entrée en lice de la France dans le coriace groupe I (Sénégal, Norvège, Irak), estime d'ailleurs que le repêchage de deux meilleurs troisièmes sur trois réduit drastiquement les risques d'élimination d'une grande nation. Aujourd'hui, pour être éliminé en phase de poules quand tu es un gros, il faut vraiment le vouloir. Il faut être mauvais troisième.

Avec une équipe comme l'Irak en poule, si tu fais un gros match contre eux, tu peux te permettre un nul contre la Norvège ou le Sénégal et passer comme troisième de poule. Les calculettes seront en tout cas de sortie du 24 au 28 juin prochains, dates de la troisième journée de la phase de groupes. Info, sport, émissions, cinéma... Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus





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