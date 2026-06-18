Match nul historique entre le Portugal et la RDC, signature d'un accord de paix au Moyen-Orient, et sujets de société en Belgique : un résumé des principales informations du moment.

Lors de la première journée de la Coupe du Monde 2026, le Portugal , considéré comme l'un des grands favoris, a été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1) à Houston.

Les Léopards ont marqué leur premier but et obtenu le premier point de leur histoire dans cette compétition. João Neves a ouvert le score pour le Portugal dès la 6e minute de jeu, mais Yoane Wissa a égalisé pour la RDC à la 45e+5 minute, également de la tête. Ce résultat place les deux équipes à égalité de points en tête du groupe K, en attendant le match entre la Colombie et l'Ouzbékistan.

Cette performance congolaise constitue une surprise majeure et démontre la montée en puissance du football africain sur la scène mondiale. Par ailleurs, d'autres événements ont marqué l'actualité internationale, notamment la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran à Versailles visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Dans ce protocole, Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi contre la levée des sanctions de Washington.

En Belgique, des problèmes liés à la chaleur dans les écoles et à la taxe sur les kots étudiants suscitent des débats. Enfin, des rumeurs circulent concernant le sélectionneur portugais Roberto Martinez, qui aurait entamé des discussions avec Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, pour un éventuel poste d'entraîneur après la Coupe du Monde. Ces différents sujets illustrent un contexte global riche en développements politiques, sportifs et sociaux





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