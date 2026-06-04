Coupe du Monde 2026 : Le Sport face au Danger de l'Instrumentalisation Politique

Une analyse approfondie des risques liés aux droits humains et à l'ingérence politique lors du Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Coupe du monde 2026 s'annonce comme un événement d'une ampleur inédite, mais elle s'accompagne d'inquiétudes croissantes quant à son organisation. Bien que l'on puisse penser que les polémiques entourant le Mondial au Qatar soient désormais derrière nous, les signaux d'alarme sont tout aussi pressants.

On observe des craintes liées au non-respect des droits fondamentaux, à une volonté de sécurité plus oppressive que la normale, ainsi qu'à une menace réelle sur les droits des personnes LGBTQIA+. L'utilisation potentielle de l'armée pour le maintien de l'ordre et la multiplication des contrôles d'identité laissent présager un climat de tension. Plus grave encore, l'ingérence politique dans l'organisation du tournoi semble devenir une réalité acceptée, transformant potentiellement une fête du sport en un instrument de pouvoir.

L'histoire du football nous enseigne que les grandes compétitions ont souvent été détournées à des fins propagandistes. L'exemple de l'Italie fasciste de 1934 est frappant : Benito Mussolini avait transformé le tournoi en une immense vitrine pour légitimer son régime autoritaire et projeter l'image d'une nation forte, moderne et disciplinée. Plus tard, en 1978, l'Argentine a utilisé la Coupe du monde pour masquer la répression brutale d'une dictature militaire.

Cependant, le contexte de 2026 présente des risques encore plus exacerbés. Contrairement aux années 30 ou 70, nous évoluons dans une ère de mondialisation totale. Les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, possèdent une influence sans précédent sur les réseaux sociaux et les canaux de communication. Cette domination technologique et médiatique rend toute résistance ou critique beaucoup plus difficile, offrant aux dirigeants un levier de manipulation d'une puissance inédite.

Au centre de ces préoccupations se trouve l'influence grandissante de Donald Trump. Son omniprésence et ses positions radicales posent une question fondamentale sur l'indépendance du sport face au politique. Traditionnellement, la FIFA se présente comme l'instance garante de la non-ingérence des pouvoirs étatiques dans les fédérations sportives, allant jusqu'à sanctionner ou exclure certains pays. Pourtant, face aux États-Unis, on observe un silence déconcertant.

Pour rappel, lors de l'affaire Skripal en 2018, la FIFA avait réagi avec fermeté face aux menaces de boycott de l'Angleterre envers la Russie, qualifiant l'ingérence d'intolérable. Pourquoi ce changement de posture aujourd'hui ? Cette absence de réaction suggère que les règles ne sont plus appliquées avec équité, donnant l'impression que l'instance dirigeante du football a perdu ses capacités de sanction. Les risques ne se limitent pas seulement au territoire américain.

Au Canada, des inquiétudes émergent concernant le sort des populations les plus précaires, notamment les sans-abri, qui pourraient être expulsés des centres-villes pour offrir une image aseptisée aux visiteurs internationaux. Au Mexique, les enjeux de sécurité et de droits humains demeurent tout aussi critiques. Dans les trois pays hôtes, la protection des minorités et des personnes LGBTQIA+ semble être reléguée au second plan.

Le sport le plus populaire de la planète risque ainsi de devenir le complice d'une dérive politique, où les engagements solennels sur les droits humains, pourtant prônés par la FIFA, sont oubliés au profit d'intérêts stratégiques. Il sera donc essentiel de tirer les conclusions nécessaires à l'issue de cet événement pour comprendre comment le sport peut encore exister indépendamment des ambitions des chefs d'État





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