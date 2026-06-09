Coupe du monde 2026 : les Diables Rouges poursuivent leur préparation à Seattle avec un effectif presque au complet

Vingt-cinq des vingt-six joueurs convoqués par Rudi Garcia ont participé au premier entraînement complet à Seattle. Seul Zeno Debast, blessé à la cuisse, était absent. L'équipe belge, qui a atterri lundi, s'adapte au décalage horaire avant son premier match contre l'Égypte. Détails sur la préparation, le camp de base et les conditions de jeu attendues.

Vingt-cinq Diables Rouges sur vingt-six ont participé mardi au premier entraînement complet de la Belgique à Seattle . Zeno Debast , touché à la cuisse, est le seul absent du groupe de Rudi Garcia .

Vingt-cinq Diables Rouges ont pris part au premier entraînement complet organisé sur le terrain du club MLS des Seattle Sounders mardi matin (heures locales). Le seul absent était Zeno Debast. Le défenseur central du Sporting Portugal se remet d'une blessure à la cuisse et travaille individuellement. Le quatrième gardien Maarten Vandevoordt ne figure plus dans le groupe depuis le week-end dernier.

À la demande de son club, le gardien du RB Leipzig a terminé la préparation en Belgique et n'a pas rejoint les États-Unis. Le numéro 1 Thibaut Courtois, Senne Lammens et Mike Penders sont les trois gardiens de but de la sélection du coach national Rudi Garcia. Les Diables Rouges ont atterri à Seattle lundi après-midi (heures locales) puis se sont immédiatement rendus au centre d'entraînement, où une séance d'activation en trois volets était au programme.

Un bain de glace a suivi. Ces mesures sont destinées à permettre à la sélection de s'adapter au décalage horaire dès que possible. Il y a neuf heures de différence entre la Belgique et la côte ouest des États-Unis. Les Diables Rouges ont ensuite rejoint le Hyatt Regency Lake Washington, où ils ont choisi d'installer leur camp de base pendant cette Coupe du monde.

Lundi prochain, les Belges lanceront leur Coupe du monde sur la pelouse du Lumen Field de Seattle à 12h00 locales (21h00 belges) contre l'Égypte. Ce jour-là, les prévisions annoncent des températures allant jusqu'à 31 degrés Celsius. L'équipe belge se prépare activement pour ce premier match crucial dans la compétition, avec un effectif presque au complet malgré l'absence de Zeno Debast. Le staff médical travaille en étroite collaboration avec le joueur pour assurer son rétablissement rapide.

Pendant ce temps, les autres joueursProfitent des installations de qualité offertes par le club de Seattle pour peaufiner leur condition physique et tactique. L'ambiance au sein du groupe semble sereine, malgré la pression inhérente à une Coupe du monde. Le choix du Hyatt Regency Lake Washington comme camp de base montre la volonté de la fédération belge de fournir un environnement stable et confortable à ses joueurs.

La gestion du décalage horaire est une priorité, d'où les séances spécifiques dès l'arrivée. La temperature attendue pour le match contre l'Égypte pourrait représenter un défi supplémentaire, mais les Belges semblent bien préparés pour y faire face. La présence de trois gardiens compétents assure une couverture adéquate dans ce poste crucial.

En résumé, la préparation de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 se déroule dans de bonnes conditions, avec un groupe presque au complet et un staff attentif à tous les détails logistiques et physiques





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