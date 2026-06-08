Coupe du Monde 2026: les familles des Diables Rouges invitées à des visites programmées

Pour éviter la lassitude et favoriser le bien-être, les Diables Rouges recevront leurs proches à des dates fixes pendant la Coupe du Monde 2026, sans lien avec les résultats sportifs.

La Belgique se prépare activement pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis. Les Diables Rouges, conscients des défis mentaux d'une compétition de longue durée, ont mis en place une stratégie pour maintenir le moral des joueurs : des visites familiales programmées.

Cette décision, prise par l'encadrement, vise à éviter l'isolement et la lassitude qui peuvent survenir lors d'un tournoi de plusieurs semaines. Les proches des joueurs ne seront pas laissés au hasard ; des dates précises ont été fixées bien avant le début de la compétition, permettant aux familles d'organiser leur voyage en toute sérénité. Le staff technique a souligné que ces visites ne dépendront pas des résultats sportifs. Que l'équipe gagne ou perde, le planning reste inchangé.

Cette approche a été saluée par les joueurs, car elle apporte une stabilité émotionnelle. De plus, les familles peuvent ainsi gérer les contraintes logistiques : billets d'avion, congés, et même l'absence des enfants scolarisés. L'égalité entre les joueurs a été un point central : aucun privilège spécial n'a été accordé. Tous logeront dans le même hôtel, confortable mais sans luxe excessif, renforçant l'esprit d'équipe et la sobriété.

L'initiative répond à une crainte interne : celle de voir le groupe s'essouffler mentalement après des semaines de compétition intense. La présence des familles est perçue comme un soutien essentiel. Les Diables Rouges ont déjà rejoint leur camp de base à Renton, près de Seattle, où ils s'entraîneront avant le début de la compétition.

Le voyage a été marqué par des techniques originales pour lutter contre le décalage horaire, comme le port de lunettes spéciales ou des repas à 6 heures du matin. Ces détails montrent l'attention portée à chaque aspect de la préparation. En somme, la Fédération belge mise sur un équilibre entre rigueur sportive et bien-être personnel, espérant ainsi offrir aux Diables Rouges les meilleures conditions pour briller sur la scène mondiale





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