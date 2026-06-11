Coupe du monde 2026 : les paris sportifs et la popularité croissante des paris en Belgique

La Coupe du monde 2026 est également un événement sur lequel on parie, avec une popularité croissante des paris en Belgique. Selon la commission des jeux de hasard, les paris sportifs connaissent une croissance constante, avec 86% du GGR (Gross Gaming revenue) des paris se concentrant sur les paris sportifs, en particulier le football. Pendant les grands événements footballistiques, l'activité explose, avec près de 109.000 nouveaux comptes créés pendant l'EURO 2024 et 31.000 nouveaux joueurs se sont inscrits. La Coupe du monde est un outil majeur pour capter de nouveaux clients, avec 60% des fans de la Coupe du monde prévoient de parier en ligne. Selon une étude publiée par la plateforme de paiement Paysafe, 19% des consommateurs qui suivront la compétition prévoient de placer leur premier pari en ligne durant le tournoi. Au total, 60 milliards d'euros de paris sont envisagés pour cette Coupe du monde, avec une augmentation de 71% par rapport à la précédente Coupe, au Qatar.

La Coupe du monde 2026 est également un événement sur lequel on parie, avec une popularité croissante des paris en Belgique . Selon la commission des jeux de hasard, les paris sportifs connaissent une croissance constante, avec 86% du GGR (Gross Gaming revenue) des paris se concentrant sur les paris sportifs , en particulier le football.

Pendant les grands événements footballistiques, l'activité explose, avec près de 109.000 nouveaux comptes créés pendant l'EURO 2024 et 31.000 nouveaux joueurs se sont inscrits. La Coupe du monde est un outil majeur pour capter de nouveaux clients, avec 60% des fans de la Coupe du monde prévoient de parier en ligne. Selon une étude publiée par la plateforme de paiement Paysafe, 19% des consommateurs qui suivront la compétition prévoient de placer leur premier pari en ligne durant le tournoi.

Au total, 60 milliards d'euros de paris sont envisagés pour cette Coupe du monde, avec une augmentation de 71% par rapport à la précédente Coupe, au Qatar





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