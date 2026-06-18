Coupe du Monde 2026 : Premières impressions et enseignements après les matchs inauguraux

Analyse des performances des principales nations après la première journée de la Coupe du Monde 2026. Retour sur les victoires convaincantes de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Argentine, les difficultés françaises et belges, ainsi que les surprises colombienne et espagnole.

Bien que peu évoquée précédemment, l'Angleterre a peut-être affronté l'adversaire le plus coriace lors de son premier match. Opposés aux Croates, toujours dangereux lorsqu'on les sous-estime, les Three Lions ont rugi avec brio.

On constate immédiatement la différence induite par le plan de jeu rigoureux de Thomas Tuchel. Cette équipe anglaise paraît bien plus cohérente, conquérante et mature. Elle n'a jamais donné l'impression de paniquer lorsque ces Rusés croates ont égalisé à deux reprises en première mi-temps. Sûre de ses forces, l'Angleterre a poursuivi son développement tactique pour finalement l'emporter logiquement.

Et si, depuis le début, Thomas Tuchel, critiqué pour ses choix audacieux, avait eu raison ? Cette idée commence progressivement à s'imposer. Si le match face au Sénégal n'avait duré que 45 minutes, la France aurait sans doute été reléguée dans une tout autre catégorie. Apathiques, dominés et malmenés par des Lions de la Teranga survoltés, les Bleus n'ont dû leur salut qu'à l'imprécision chronique de leur adversaire face à Mike Maignan.

La suite s'est avérée diablement plus convaincante. Comme si quelqu'un, dans les entrailles du MetLife Stadium, avait soudain allumé l'électricité. Michael Olise s'est réveillé, Kylian Mbappé en a profité. Deux buts qui permettent à Kiki d'entamer sa compétition sur les chapeaux de roues et de sortir la France d'un sacré pétrin.

Tout n'a pas été parfait, mais 45 minutes ont suffi pour prouver que ces Bleus ont une belle gueule d'équipe à abattre. Même à 38 ans, Lionel Messi continue de défier les lois du temps. Auteur d'un triplé, il a porté l'Argentine vers une large victoire face à l'Algérie. De quoi permettre à cette Albiceleste, qu'on annonçait vieillissante, de confirmer qu'il ne faut surtout pas la sous-estimer.

Cette victoire, aussi large soit-elle, peut être nuancée. En face, ce n'était que l'Algérie, 31e nation mondiale. Le chef-d'œuvre devra donc être confirmé dans les prochains jours, face à des adversaires plus coriaces. C'est bientôt l'Autriche qui se dressera sur la route des champions du monde.

L'Autriche, une nation jamais facile à affronter, servira de baromètre pour évaluer les pretensions argentines. Le constat est globalement similaire pour l'Allemagne. Grandissime favorite, la Mannschaft a écrasé Curaçao avec un festival de buts (7-1), couronnant une prestation collective de haut niveau.

Toutefois, en face se trouvait un pays de 150 000 habitants et sans doute l'équipe la plus faible des 48 engagées. Il est intéressant de noter que malgré leur lourde défaite, les Curaciens sont parvenus à tromper Manuel Neuer une fois. Cela prouve que la défense allemande n'est pas particulièrement étanche et pourrait potentiellement prendre l'eau face à un adversaire plus relevé. Affaire à suivre.

Favori caché, outsider potentiel ou énorme flop à venir, cette équipe des Pays-Bas est l'une des plus clivantes de cette Coupe du monde. Personne ne connaît vraiment son plafond ni jusqu'où elle peut raisonnablement aller. Une chose est sûre : les Néerlandais ont plutôt bien négocié leur entrée en lice. Opposés au Japon, un autre point d'interrogation de la compétition, les hommes de Memphis Depay ont arraché un partage 2-2.

Ils auraient même pu l'emporter si les Nippons n'avaient pas égalisé dans les toutes dernières minutes. Cela prouve que, malgré un secteur offensif peu impressionnant sur le papier, les Pays-Bas ont des ressources insoupçonnées. Eux non plus ne font pas partie du haut du panier des favoris. Pourtant, les Colombiens ont prouvé qu'ils pourraient rapidement se transformer en poil à gratter dans cette compétition.

Matures et patients, ils ont écarté l'Ouzbékistan en deux temps, grâce à deux buts en seconde période. Les voilà aux commandes du Groupe K. Il semble qu'ils seront très difficiles à déloger, surtout pour le Portugal. A-t-on vu nos Diables Rouges trop beaux, trop vite après les deux victoires en matchs amicaux face à la Croatie et à la Tunisie ? Ce n'est pas impossible.

Sans idées face au bloc ultra bas des Egyptiens, les Belges ont semblé inhabituellement impuissants et stressés. Il a fallu attendre l'entrée de Romelu Lukaku pour remettre les pendules à l'heure et sauver un point. Reste que l'objectif du 9/9 est déjà inatteignable. Il va falloir trouver des solutions, et vite, pour éviter de renouer contact avec les démons de 2022.

S'il y avait bien une équipe qu'on ne s'attendait pas à voir dans cette catégorie, c'est l'Espagne. Championne d'Europe en titre (en ayant gagné tous ses matches), la Roja a calé d'entrée de jeu, prise au piège par le Cap-Vert. Ce match illustre finalement tout ce que représente cette Espagne version 2026 : une équipe dominante (74% de possession) axée vers le but (27 tirs) mais incapable de concrétiser son avantage





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