Coupe du monde 2026 : un tournoi multivolontaire et géopolitique

La Coupe du monde de football aura finalement lieu dans un pays d’Amérique, le Mexique, et dans deux pays d’Asie et d'Afrique, le Canada et les Etats-Unis, en plus du Qatar.

Jamais une Coupe du monde n’avait rassemblé autant d’équipes ni organisé autant de rencontres. Au total, 104 matches seront disputés en un peu plus d’un mois.

La raison est simple : pour la première fois, 48 nations participeront à la compétition. Jusqu’ici, le tournoi en comptait 32. Cette augmentation s’inscrit dans une évolution continue du format. Entre 1982 et 1998, la Coupe du monde réunissait 24 équipes.

Avant 1982, elles n’étaient que 16. En 44 ans, le nombre de participants a donc triplé. Autre grande nouveauté : le Mondial 2026 se déroulera dans trois pays différents, sur un territoire immense. Les matches auront lieu au Mexique, au Canada et surtout aux États-Unis.

Le contraste avec la Coupe du monde 2022 au Qatar est saisissant. Le Qatar, trois fois plus petit que la Belgique, proposait des distances très réduites entre les stades : moins de 50 kilomètres au maximum. Cette fois, certaines équipes devront parcourir jusqu’à 4000 kilomètres entre deux rencontres..





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