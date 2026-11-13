Coupe du Monde FIFA 2026: La Belgique confrontée à l'Italie pour la qualification

Les Diables Rouges doivent vaincre l'Italie dimanche pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations. Analyse des enjeux et des conséquences pour la qualification.

La Belgique n'a plus la possibilité de faire une erreur dimanche face à l' Italie. Les Diables Rouges doivent impérativement remporter ce match pour conserver leurs espoirs de terminer dans le duo de tête du groupe A1 de la Ligue des Nations. Cette rencontre de la dernière journée de la phase de groupes revêt une importance capitale pour la suite de la compétition.

La Squadra Azzurra a démontré sa forme récente en s'imposant 3-1 contre la France jeudi soir lors de la cinquième journée. Ce résultat favorable oblige l'équipe belge à s'imposer sans faute lors de cette ultime confrontation pour décrocher une place parmi les deux premiers du classement et assurer sa qualification pour les quarts de finale.

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Mécanique du match Italie contre France

L'Italie a renversé la vapeur après un début de match difficile. La France avait pourtant ouvert le score après dix minutes de jeu, profitant d'une erreur de jeunesse de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a offert le ballon à Michael Olise, qui a inscrit le 0-1 sans se faire prier. Les Italiens ont néanmoins égalisé contre le cours du jeu grâce à un but de Pio Esposito à la vingt-sixième minute.

En seconde période, Davide Frattesi a redonné l'avantage aux siens à la soixante-troisième minute. Pio Esposito a ensuite scellé la victoire italienne à la soixante-quinzième minute en transformant un penalty. Cette performance solide positionne désormais l'Italie en tête du groupe avec dix points, au même niveau que la France.

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Enjeux de qualification pour les Diables Rouges

La Belgique occupe actuellement la troisième place du groupe A1 avec neuf points. Une victoire dimanche assurera aux Belges une qualification pour les quarts de finale, quel que soit le résultat de la France contre la Turquie. Les Diables Rouges ont même l'opportunité de terminer premiers du groupe si les Français ne parviennent pas à battre leur adversaire turc dans leur propre match.

Inversement, une défaite condamnerait l'équipe belge à la troisième place, entraînant son élimination de la course aux quarts de finale. Cependant, avec dix points, la Belgique resterait assurée de terminer en Ligue A sans devoir passer par des barrages. La troisième place sera donc définitive, mais le maintien direct en Ligue A reste très probable sans être mathématiquement garanti à ce stade.

Conséquences pour la Ligue A et les barrages

Cette dernière journée pose également la question du maintien en Ligue A. Les deux meilleurs troisièmes des quatre groupes du tour principal restent directement en Ligue A, tandis que les deux moins bons doivent disputer des barrages contre des équipes de Ligue B. La Belgique possède déjà neuf points, un total qui lui donne un avantage dans cette comparaison inter-groupes.

Un simple partage des points face à l'Italie suffirait à garantir le maintien direct en Ligue A. Même une défaite pourrait potentiellement suffire, notamment en fonction des résultats des autres groupes, comme ceux impliquant l'Allemagne, la Norvège et le Pays de Galles. Les Diables Rouges devront donc gérer cette rencontre avec une précision extrême pour éviter toute complication administrative ou sportive.