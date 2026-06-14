Coupe du monde : l'Écosse bat Haïti grâce à un but contre son camp et conforte sa place de leader du groupe C

Dans un match intense où l'Écosse a ouvert le score par un but improbable, Haïti a montré une belle résistance mais s'incline finalement 1-0. Les Grenadiers créent des occasions sans parvenir à égaliser, tandis que l'Écosse prend la tête du groupe.

Le début de la rencontre a été à l'avantage de l' Écosse , sans doute portée par l'hymne entonné par des milliers de supporters présents à Boston.

L'équipe d'Écosse a ouvert le score quelques minutes plus tard. À l'affût sur le second ballon, le milieu de terrain d'Aston Villa a dégainé et vu sa tentative, quelque peu manquée, être déviée par deux adversaires avant de terminer au fond des filets (0-1, 28').

Au retour des vestiaires, les Grenadiers ont tenté de revenir dans la rencontre avec beaucoup de volonté, mais ils ont souvent manqué de justesse dans le dernier geste, se créant davantage de situations dangereuses que de véritables occasions. Pierrot s'est toutefois procuré une belle opportunité en fin de match (85'), mais sa tête a fui le cadre.

Pour sa première apparition en Coupe du monde depuis 1974, Haïti a été loin d'être ridicule, mais va provisoirement occuper la dernière place du groupe C derrière le Maroc, le Brésil et l'Écosse, nouveau leader de la poule





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