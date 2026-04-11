Coupe du Monde : La FIFA dévoile les 170 arbitres sélectionnés pour le tournoi

La FIFA a annoncé la liste des arbitres qui officieront lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Un contingent record de 170 officiels, dont 164 hommes et 6 femmes, a été sélectionné pour faire respecter les règles du jeu. La France et l'Angleterre sont bien représentées. Des technologies avancées seront mises à leur disposition.

La FIFA a dévoilé la liste des arbitres sélection nés pour la prochaine Coupe du Monde de football. Au total, 170 officiels, dont 164 hommes et 6 femmes, seront chargés de faire respecter les lois du jeu lors des 104 rencontres prévues. Cette équipe d’arbitrage record, baptisée Team One, comprendra 52 arbitres principaux, 88 juges de ligne et 30 arbitres vidéo.

La FIFA a souligné que ces officiels ont été choisis pour leur qualité et leur régularité de performance au cours des dernières années, comme l'a confirmé Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage, qui a affirmé que les arbitres retenus étaient les meilleurs du monde. La préparation de ces arbitres est d'ailleurs un aspect crucial, avec un soutien complet de la FIFA, notamment des préparateurs physiques, kinésithérapeutes et préparateurs mentaux pour assurer une condition physique et psychologique optimale avant le début du tournoi. Un stage de dix jours à Miami précédera le coup d'envoi le 11 juin, avec une répartition des équipes : les arbitres vidéo à Dallas et les arbitres centraux et assistants à Miami.\La sélection des arbitres reflète la diversité géographique et l'excellence arbitrale mondiale. L'Europe est bien représentée, notamment avec la France et l'Angleterre, qui comptent chacune sept représentants, dont quatre assistants. Les meilleurs arbitres européens, issus de la catégorie Élite de l’UEFA, ont été privilégiés. On retrouve ainsi des noms prestigieux tels qu'Anthony Taylor, Michael Oliver, Joao Pinheiro, Istvan Kovacs, Szymon Marciniak, François Letexier et Clément Turpin. Ce dernier, élu meilleur arbitre du monde à plusieurs reprises, pourrait même diriger la finale, si les circonstances le permettent. Le Brésil et l'Argentine dominent au niveau mondial avec neuf représentants chacun, tandis que la Belgique célèbre le retour d'un arbitre en Coupe du Monde après seize ans. En ce qui concerne les arbitres vidéo, Bram Van Driessche représentera la Belgique.\La présence féminine est également mise en avant, avec six arbitres sélectionnées, issues de la zone CONCACAF. Parmi elles, l’Américaine Tori Penso et la Mexicaine Katia Garcia officieront en tant qu’arbitres principales. Bien que Stéphanie Frappart ait marqué l'histoire en officiant lors de la Coupe du Monde masculine de 2022, elle ne figure pas dans cette sélection. Les assistantes américaines Mayo Brooke et Kathryn Nesbitt, ainsi que la Mexicaine Sandra Ramirez, pourraient être présentes sur la ligne de touche. De plus, la Nicaraguayenne Tatiana Guzmán sera la seule arbitre vidéo féminine du tournoi. En plus de la préparation physique et mentale, la FIFA mettra à disposition des arbitres des technologies avancées, telles que le ballon connecté et une version améliorée de la détection semi-automatisée du hors-jeu, afin d'optimiser leur performance durant la compétition





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