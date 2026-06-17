Coupe du monde : la Norvège s'impose face à l'Irak et renoue avec la victoire en phase finale

Lors de la rencontre de Coupe du monde opposant la Norvège à l'Irak, les Norvégiens l'emportent 4-1. L'équipe irakienne a offert une résistance respectable mais n'a pas pu contenir les assauts norvégiens, notamment après un erreur défensive. Ce succès permet à la Norvège de décrocher sa première victoire en phase de Coupe du monde depuis 1998.

La sélection irakienne n'est pas présente sur la pelouse pour être spectatrice. Dès le début du match, elle se montre entreprenante et pose des problèmes à la défense norvégienne.

La première occasion notable intervient lorsque l'attaquant irakien, après une belle déviation, tente une reprise du bout du pied, le ballon effleurant la transversale. Côté norvégien, on cherche à accélérer le jeu en utilisant les ailes. La première grande opportunité pour la Norvège arrive à la 24e minute sur un coup franc. La Norvège parvient à redonner l'avantage ?

Sur une mauvaise passe du gardien irakien, le joueur de Manchester City presse le ballon dégagé par Hassan et le récupère avant de marquer dans un filet désert. Malgré trois grosses tentatives de l'Irak en fin de rencontre, la Norvège tient bon. Les deux équipes procèdent alors à plusieurs changements pour modifier la dynamique. Le score final est de 1 à 4 en faveur de la Norvège.

L'Irak s'est montré vaillant et a fait mieux que se défendre, mais la Norvège empoche trois points précieux. Les Norvégiens décrochent leur troisième victoire de l'histoire en Coupe du monde, la première depuis leur succès contre le Brésil en phase de poules de l'édition 1998. Après cette victoire, ils s'étaient inclinés en huitièmes de finale contre l'Italie et avaient manqué les six éditions suivantes du Mondial.

Ce match, très attendu, oppose deux équipes aux ambitions différentes, et la Norvège a marqué les esprits d'emblée face à l'Irak





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