Coupe du Monde : le Canada écrase le Qatar 6-0 et se rapproche des huitièmes de finale

Le Canada a battu le Qatar 6 à 0 lors de la deuxième journée du Groupe B de la Coupe du Monde. Les Canadiens sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale et disputeront la première place du groupe contre la Suisse. Le Qatar, réduit à neuf joueurs, doit absolument battre la Bosnie pour poursuivre.

Avant de s'affronter lors de la dernière journée mercredi prochain, la Suisse et le Canada savent qu'un partage suffira pour accéder aux seizièmes de finale.

La qualification est d'ailleurs quasiment acquise pour ces deux équipes, qui pourront s'affronter pour la première place du Groupe B. Un partage suffirait aux Canadiens grâce à une meilleure différence de buts. Quant au Qatar, réduit à 9 suite à deux exclusions, il aura besoin d'un sacré exploit face à la Bosnie pour poursuivre son tournoi.

Après une bonne entame de match des Qataris, le Canada a mis à profit sa première occasion de la rencontre pour ouvrir le score via Jonathan David. En fin de première période, le même David a doublé la mise, repoussé par le gardien qatari mais auteur d'un retour rapide pour pousser le ballon dans le but.

En deuxième mi-temps, le Canada a continué sa domination, et un joueur qatari a été exclu après une faute sérieuse qui a envoyé un coéquipier canadien à l'hôpital. En l'absence de l'attaquant blessé, ses coéquipiers ont dédié leur but suivant à sa mémoire, marquant sur coup franc avec l'aide du poteau. Un autre remplaçant, entré en jeu à un quart d'heure de la fin, s'est offert un triplé pour sceller le score final à 6-0.

Cette victoire assure pratiquement la qualification du Canada pour les prochains tours, tandis que le Qatar devra absolument battre la Bosnie pour espérer se qualifier, malgré ses deux cartons rouges et sa défaite cuisante. La rencontre entre la Suisse et le Canada lors de la dernière journée sera décisive pour la première place du groupe, les deux équipes étant déjà quasi qualifiées.

Le Canada a écrasé le Qatar sur le score de 6 à 0 lors de la deuxième journée du Groupe B de la Coupe du Monde. Les Canadiens ont ouvert la marque dès la première mi-temps grâce à Jonathan David, qui a doublé son score avant la pause. La seconde période a été tout aussi dominée par les Canadiens, malgré la blessure grave d'un joueur qatari qui a conduit à son expulsion.

En solidarité, les Canadiens ont dédié un but à leur adversaire blessé. Un remplaçant, entré en jeu en fin de match, a inscrit trois buts pour porter le score final à 6-0. Cette large victoire place le Canada en très bonne position pour la qualification, en attendant le match décisif contre la Suisse. Le Qatar, réduit à neuf joueurs et lourdement battu, doit désormais battre la Bosnie pour poursuivre l'aventure, une tâche qui s'annonce difficile.

En résumé, laQualifications pour les huitièmes de finale sont presque assurées pour la Suisse et le Canada, qui s'affronteront pour la première place du Groupe B. Le Qatar, après sa défaite 6-0 contre le Canada et deux exclusions, doit remporter son dernier match contre la Bosnie pour espérer se qualifier. Le match Canada-Qatar a été marqué par la blessure sérieuse d'un joueur qatari, l'expulsion de deux de ses coéquipiers et le triplé d'un remplaçant canadien en fin de rencontre.

Le Canada montre une force d'attaque impressionnante, tandis que le Qatar montre des difficultés défensives et disciplinaires. La dernière journée s'annonce cruciale pour déterminer le classement final du groupe





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