Coupe du Monde : Pep Guardiola dénonce le coût exorbitant des billets et des transports

Pep Guardiola critique vivement les prix élevés des billets et des transports pour la Coupe du Monde aux États-Unis, soulignant l'importance de l'accessibilité pour les supporters. La FIFA est accusée de ne pas tenir ses promesses et fait face à une plainte pour abus de position dominante.

Pep Guardiola , l'entraîneur de Manchester City, a exprimé sa vive préoccupation concernant le coût prohibitif des billets et des transports pour la Coupe du Monde de football qui se déroulera aux États-Unis , au Mexique et au Canada.

Interrogé à ce sujet vendredi, il a souligné que le football est avant tout une passion populaire et que son accessibilité aux supporters est primordiale pour la pérennité de ce sport et de l'industrie qui l'entoure. Il a déploré l'évolution de la Coupe du Monde, autrefois une célébration accessible à tous, où les supporters pouvaient voyager facilement pour soutenir leur équipe nationale.

Aujourd'hui, selon lui, les coûts excessifs rendent cette expérience hors de portée pour beaucoup, transformant un événement festif en un privilège réservé à une élite. Guardiola a reconnu ne pas avoir de pouvoir décisionnel direct sur les prix, mais a lancé un appel aux instances dirigeantes pour qu'elles reconsidèrent leur politique tarifaire et trouvent des solutions plus équitables.

Il a insisté sur l'importance de trouver un équilibre entre les impératifs économiques, notamment les sponsors, et la nécessité de garantir l'accès des supporters au stade. Il a clairement affirmé que les supporters sont le moteur essentiel de ce business et que leur présence est indispensable à son succès. La FIFA, l'organisation responsable de la Coupe du Monde, est au cœur des critiques.

Elle est accusée de ne pas tenir ses promesses concernant des prix abordables, malgré les engagements pris lors de l'attribution du tournoi. La flambée des prix des billets, combinée à l'augmentation significative des coûts de transport, notamment sur la côte est des États-Unis, a suscité une vive indignation. L'organisation des supporters européens (FSE) et Euroconsumers ont même décidé de porter plainte auprès de la Commission européenne, accusant la FIFA d'abus de position dominante et de pratiques d'achat opaques et déloyales.

Ils demandent à la FIFA de renoncer à ces procédures et de garantir une plus grande transparence dans la vente des billets. La FIFA se défend en invoquant une demande exceptionnellement forte et une tarification variable en fonction de l'attrait des matchs. Son président, Gianni Infantino, a justifié les prix élevés par cette forte demande et par le fait que les tarifs sont ajustés en fonction de l'importance des rencontres.

Cependant, cette justification ne convainc pas les associations de supporters, qui estiment que la FIFA privilégie les intérêts financiers au détriment de l'accessibilité du football. Cette édition de la Coupe du Monde, qui accueillera 48 équipes et 104 matchs, dont 78 sur le sol américain, est attendue par la FIFA comme un événement record en termes de vente de billets, avec l'objectif de dépasser les 3,5 millions de billets vendus lors de l'édition de 1994.

Cependant, le succès commercial de cet événement ne doit pas occulter les préoccupations légitimes des supporters, qui se sentent exclus par des prix inaccessibles. La question de l'accessibilité financière des événements sportifs majeurs est un enjeu crucial pour l'avenir du football. Il est essentiel que les instances dirigeantes prennent en compte les intérêts des supporters et mettent en place des politiques tarifaires plus justes et transparentes.

L'appel de Pep Guardiola résonne comme un rappel important : le football est avant tout un sport pour les supporters, et sans eux, il perd son âme et sa raison d'être. La recherche d'un équilibre entre les impératifs économiques et l'accessibilité pour tous est un défi majeur pour la FIFA et pour l'ensemble de la communauté footballistique.

Il est impératif de garantir que la Coupe du Monde reste un événement inclusif et accessible à tous les passionnés de football, quel que soit leur budget





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