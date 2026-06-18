Coupe du monde : trois Diables Rouges préservés à l'entraînement, Debast toujours blessé

La Belgique prépare son deuxième match de poule contre l'Iran. Zeno Debast reste indisponible, tandis que Lukaku, Trossard et De Ketelaere ont été préservés lors de la séance de mercredi.

Les Diables Rouges poursuivent leur préparation en vue de leur deuxième match de poule de la Coupe du monde contre l' Iran . Vingt-deux joueurs, dont dix-neuf de champ et trois gardiens, ont participé à l' entraînement mercredi au Providence Swedish Performance Center à Renton, près de Seattle.

Zeno Debast, blessé, était absent tout comme Romelu Lukaku, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere, qui ont été préservés. Debast a passé une IRM pour évaluer l'avancée de sa revalidation après une blessure à l'attache fémorale. Il s'entraîne individuellement et ne devrait pas être rétabli avant la fin de la phase de poules. Lukaku, Trossard et De Ketelaere ont travaillé en intérieur.

Lukaku a joué contre l'Égypte lundi et un match amical contre l'équipe B des Seattle Sounders mardi. Trossard revient d'une longue saison avec Arsenal, incluant la finale de la Ligue des Champions le 30 mai. De Ketelaere avait un bandage au genou mardi. L'équipe s'entraînera à huis clos jeudi à Renton après une conférence de presse avec Nicolas Raskin.

Une autre séance est prévue vendredi au même centre avant le départ pour Los Angeles. La dernière séance aura lieu samedi à Carson, la veille du match contre l'Iran au SoFi Stadium à 21h00. Après le match nul de la Belgique contre l'Égypte (1-1) et celui de l'Iran contre la Nouvelle-Zélande, les quatre équipes du groupe G ont chacune 1 point après la première journée





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