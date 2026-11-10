Coupe du Monde : un joueur rappelé raconte son voyage éprouvant via la Floride

Un joueur appelé en sélection pour la Coupe du Monde raconte son voyage de près de 24 heures, un atterrissage d'urgence en Floride et sa déception initiale d'avoir été laissé de côté.

Un joueur de football rappelé en sélection pour la Coupe du Monde a livré un témoignage sur son arrivée au rassemblement. Il explique avoir vécu un trajet d'environ 24 heures, interrompu par un atterrissage d'urgence en Floride, qui lui a fait manquer son vol suivant à Madrid. Le joueur a été informé de sa sélection par un message de son entraîneur, reçu après l'annonce.

L'information a été communiquée alors que le joueur se reposait. Il n'a donc découvert le message de son entraîneur qu'après s'être réveillé, à un moment où il était déjà très tard en Belgique. Le joueur dit avoir souhaité partager la nouvelle avec sa famille et son meilleur ami, sans pouvoir le faire immédiatement.

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Un voyage de 24 heures marqué par un atterrissage d'urgence

Le trajet vers le lieu du rassemblement a été l'une des premières difficultés rencontrées par le joueur. Le vol a été dérouté par un atterrissage d'urgence en Floride, un incident qui a entraîné la perte de sa correspondance vers Madrid. Au total, le voyage a duré pratiquement 24 heures.

Après une journée jugée intense sur le plan physique comme émotionnel, le joueur explique avoir dormi toute une nuit à son arrivée. Il indique qu'il se sentait mieux au moment de son témoignage, ce qui marque la fin de cette période éprouvante.

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Une déception d'avoir été laissé de côté pour la sélection précédente

Le joueur reconnaît avoir été surpris par l'annonce de sa convocation, même s'il savait qu'il était suivi par le staff. Il admet qu'il espérait encore une sélection, mais qu'il ne s'y attendait pas particulièrement au regard des derniers mois.

Ne pas figurer dans la liste pour la Coupe du Monde précédente a représenté une déception, selon ses propres mots. Il affirme toutefois avoir le recul nécessaire pour comprendre le choix effectué à l'époque, et précise qu'une fois la liste publiée, il fallait passer à autre chose.

Une liste élargie qui ouvre la voie à un rappel

Le joueur explique qu'il savait être inclus dans une liste élargie de joueurs suivis par la sélection. Pour lui, cette situation montre qu'il est possible d'être rappelé lorsqu'on évolue loin du cadre habituel de l'équipe nationale.

Le joueur qualifie sa présence au sein du groupe de plus beau moment de sa carrière, sans hésitation. Il n'a pas précisé de dates supplémentaires pour les prochaines échéances du rassemblement dans son témoignage.