Trois enfants et leur mère percutés à Couillet. L'avocat Jean-Philippe Mayence détaille les circonstances et s'interroge sur la vitesse du véhicule et le délit de fuite.

Un drame tragique s'est produit à Couillet, en Belgique, lorsque trois enfants ont été percutés par un véhicule alors qu'ils traversaient la chaussée. L'accident s'est déroulé sur un passage pour piétons, sous les yeux de leur mère, qui tentait de les guider. Cette collision imprévue a mis en lumière la vulnérabilité des usagers de la route et a provoqué une vive émotion dans la communauté locale.

Circonstances de l'accident à Couillet

Les faits se sont produits dans des conditions qui restent à préciser dans les détails officiels, mais l'impact a été immédiatement perçu comme grave. Les trois mineurs, accompagnés de leur maman, utilisaient une zone de traversée sécurisée pour les piétons. Le passage pour piétons est généralement un espace où la prudence doit être de rigueur pour tous les conducteurs. Malheureusement, le véhicule n'a pas pu éviter la collision, entraînant des blessures potentielles pour les trois enfants et leur mère. La scène a été décrite comme effroyable par les témoins et les proches de la famille concernée.

Also read Jean-Luc Crucke prolonge RNP 07L jusqu'en 2028 malgré l'opposition bruxelloise

Témoignage de l'avocat de la famille

Jean-Philippe Mayence, l'avocat de la famille, a fourni des informations exclusives au journal RTL info. Ses propos ont été recueillis par les journalistes Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta, qui ont eu accès à cette déclaration importante. Maître Mayence a exprimé la douleur et l'incompréhension de la famille face à cet événement soudain. Il a déclaré que c'est un des éléments les plus graves qu'ils aient à traiter dans leur pratique juridique récente. Son intervention vise à apporter de la clarté sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là.

Interrogations sur la vitesse du véhicule

Une question centrale plane sur cette affaire : la vitesse à laquelle le véhicule circulait au moment de l'impact. L'avocat s'interroge publiquement sur ce point crucial, suggérant que la vitesse pourrait avoir joué un rôle décisif dans la gravité de la collision. Dans une zone traversant un passage pour piétons, les limites de vitesse sont généralement strictes. Si le conducteur excédait ces limites, cela pourrait constituer une aggravation significative des responsabilités engagées. Ces éléments seront peut-être au cœur des enquêtes ultérieures.

Advertisement

Soupçons de délit de fuite

Au-delà de la vitesse, un autre aspect inquiétant concerne le comportement du conducteur après l'accident. L'avocat de la famille mentionne explicitement un délit de fuite potentiel. Cette hypothèse soulève de nouvelles interrogations sur la responsabilité pénale et civile du conducteur. Si le véhicule n'est pas resté sur les lieux pour porter assistance aux victimes ou échanger les informations, cela constituerait une infraction majeure. Les forces de l'ordre sont probablement en train d'identifier le conducteur et le véhicule impliqués pour reconstituer la chaîne des événements.

Conséquences et suites légales

Cette affaire de Couillet met en lumière les dangers persistants sur les routes et la nécessité d'une vigilance accrue. Les conséquences juridiques pour le conducteur présumé pourraient être lourdes, notamment en cas de confirmation du délit de fuite. La famille, déjà traumatisée par la perte de ses trois enfants, doit maintenant faire face aux suites médicales et légales de cet accident. Les prochaines étapes incluront probablement des expertises automobiles et des auditions pour déterminer les responsabilités exactes. La justice belge devra statuer sur la gravité des faits commis par ce conducteur irresponsable.