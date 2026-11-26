La Cour constitutionnelle a jugé que les coûts de détention en centre fermé ne peuvent être réclamés aux étrangers en séjour irrégulier, une victoire pour les droits fondamentaux.

La Cour constitutionnelle belge a rendu une décision majeure qui modifie l'interprétation de la loi du 15 décembre 1980 relative aux étrangers. Cette juridiction suprême a clarifié que les frais liés à la période de détention d'un étranger en séjour irrégulier avant son expulsion ne peuvent être imputés à l'intéressé, contrairement aux frais de voyage et d'escorte qui restent à sa charge exclusive.

Clarification de la loi du 15 décembre 1980

L'article 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers stipule explicitement que les frais occasionnés par le rapatriement d'une personne en séjour illégal sont à la charge de celle-ci. Cette disposition légale a permis, dans le passé, au service public fédéral Intérieur de réclamer des sommes importantes aux nationaux étrangers expulsés vers leur pays d'origine. Cependant, la Cour a dû trancher sur la notion exacte de ces frais.

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La Haute Juridiction a confirmé que les frais de voyage et d'escorte constituent bien une charge supportable par l'expulsé. Ces coûts sont directement liés à l'acte physique du transfert vers le territoire étranger. En revanche, la détention administrative en centre fermé est considérée comme une mesure de police et de sécurité publique, distincte de l'acte de rapatriement lui-même.

Contexte de l'affaire concernant un ressortissant marocain

Cette décision intervient suite à une requête introduite par un ressortissant marocain en séjour irrégulier en Belgique. Cet homme avait été placé en centre fermé avant d'être rapatrié vers le Maroc. Lors d'un retour ultérieur sur le territoire belge, il s'est vu réclamer une somme proche de 9000 euros pour couvrir les frais de son premier rapatriement.

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Face à cette réclamation jugée disproportionnée et injuste, l'intéressé a contesté la décision administrative devant le tribunal de Liège. Il arguait principalement que ces frais n'étaient pas réclamés aux autres catégories de personnes détenues en Belgique, créant ainsi une discrimination de traitement. Cette contestation a conduit le tribunal judiciaire à soulever une question préjudicielle auprès de la Cour constitutionnelle.

Vulnérabilité et principe d'égalité de traitement

La Cour constitutionnelle a fondé son raisonnement sur le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination, inscrit à l'article 10 et 11 de la Constitution belge. Elle a relevé que l'étranger en séjour irrégulier se trouve généralement dans une situation de grande vulnérabilité. Cette précarité implique qu'il n'a aucune prise sur la durée de sa détention en centre fermé.

Par conséquent, il ne peut être tenu responsable de la hauteur du montant qui sera mis à sa charge par les autorités administratives. Imputer ces coûts reviendrait à sanctionner un individu pour une période qu'il ne contrôle pas et dont il subit les conséquences matérielles sans capacité d'action. Cette logique s'aligne sur les protections constitutionnelles contre les traitements inégaux.

Conséquences pour les étrangers et le budget public

Cette jurisprudence a des implications financières et administratives directes pour les services publics belges. Les administrations devront désormais absorber le coût de la détention administrative des étrangers expulsés. Seuls les frais logistiques directs du rapatriement, comme le billet d'avion et l'accompagnement par des agents de police, pourront être récupérés auprès des intéressés.

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Pour les millions de résidents étrangers en situation irrégulière, cette décision représente une garantie essentielle contre les demandes de remboursement abusives. Elle restaure un équilibre entre la rigueur des procédures d'expulsion et le respect des droits fondamentaux des personnes détenues. La clarté apportée par la Cour met fin aux contentieux judiciaires complexes liés à l'interprétation floue des frais de détention.