Cour Constitutionnelle valide la loi belge sur le travail du sexe

La Cour Constitutionnelle confirme la légalité de l'encadrement du travail du sexe en Belgique, offrant protection sociale aux professionnels et distinguant employeur et proxénète.

La Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt majeur confirmant la validité de la législation belge autorisant les travailleurs et travailleuses du sexe à bénéficier d'un contrat de travail. Cette décision valide le choix du législateur d'encadrer juridiquement cette activité, affirmant ainsi sa compatibilité avec les conventions internationales relatives à la lutte contre la traite des êtres humains.

Un cadre légal et des protections sociales étendues

Cette loi permet aux travailleurs et travailleuses du sexe de bénéficier d'un contrat de travail, marquant une rupture avec l'absence de statut juridique antérieur. Pour Daan Bauwens, représentant les associations soutenantes, cette avancée ouvre concrètement la voie vers la sécurité sociale, la pension, le congé de maternité et les allocations de chômage. Ces droits étaient inaccessibles auparavant, laissant les professionnels dans une grande précarité.

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Le dispositif impose également un filtre strict sur les employeurs. Les personnes ayant été condamnées pour traite des êtres humains ou exploitation sexuelle sont strictement exclues de la possibilité d'embaucher. De plus, des conditions rigoureuses d'hygiène et de sécurité doivent être respectées sur les lieux de travail, garantissant un environnement sécurisé pour les intervenants.

L'autonomie des travailleurs et libertés fondamentales

La législation garantit l'exercice des quatre libertés fondamentales du travail du sexe. Chaque professionnel peut librement refuser un client, interrompre un acte sexuel à tout moment, refuser une prestation spécifique et choisir la manière d'exercer son activité. Cette autonomie est présentée comme un levier essentiel pour prévenir les abus et distinguer clairement le consentement de la contrainte.

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Les défenseurs de cette approche.arguent que la répression conduit à l'enfermement dans des lieux cachés, augmentant les risques de violence et de problèmes de santé, comme observé en France ou en Suède. En encadrant l'activité, l'objectif est de la sortir de l'ombre pour mieux protéger les individus. La clarification du contrat permet également d'identifier plus facilement les situations d'abus potentiels.

Distinction entre employeur légal et proxénète

Une conséquence directe de cette loi, saluée par ses partisans, est la distinction juridique entre l'employeur respectueux et le proxénète. À partir du moment où l'employeur s'inscrit dans le respect des règles énoncées dans la loi, il n'est plus considéré comme un proxénète. Cette distinction permet au législateur belge de justifier son modèle face aux critiques évoquant une banalisation de l'exploitation.

La Cour a examiné si cette mesure était en contradiction avec la Convention du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Elle a tranché en validant le choix belge, estimant que les garanties et conditions avancées rendent cette approche compatible avec les obligations internationales de l'État.

Positions divergentes des associations de terrain

Malgré cette validation, la décision suscite une réaction forte de l'opposition. L'asbl Isala, qui fait partie des neuf associations ayant introduit le recours en annulation contre la loi de 2024, exprime sa profonde déception. Ces acteurs estiment que la décision de la Cour repose sur des garanties purement théoriques et illusoires, déconnectées des réalités du terrain.

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Pour l'asbl Isala, la notion de pouvoir refuser des rapports sexuels dans le cadre d'un contrat de travail est une fiction juridique. Les associations rapportent que la réalité sur le terrain implique presque systématiquement des contraintes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques. La précarité et les estime de soi abîmées rendent cette autonomie purement formelle pour de nombreuses personnes vulnérables.

Limites éthiques et marge d'interprétation judiciaire

La Cour souligne que la notion de dignité humaine est éthique et peut être abordée de plusieurs manières. Elle reconnaît que l'amélioration des droits sociaux participe de la protection de cette dignité. Cependant, elle impose des limites strictes pour éviter toute exploitation, exigeant notamment que l'employeur ne puisse pas tirer un avantage anormal du travailleur ou de la travailleuse du sexe.

La notion d'avantage anormal reste non précisée, laissant une marge d'interprétation aux juges qui devront examiner des dossiers précis au cas par cas. Cette ambiguïté reflète la complexité du sujet et la difficulté de concilier protection des droits humains et réglementation d'une activité controversée, où les perceptions entre théorie légale et réalité sociale divergent fortement.