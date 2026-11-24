Le parquet général de Liège réclame six mois de prison ferme contre Robin Singh, auteur d'une évasion retentissante le 23 janvier 2024 et accusé de tentative de corruption.

Le parquet général a officiellement requis une peine de six mois de prison ferme contre l'individu de vingt-six ans, Robin Singh, lors de l'audience tenue au sein de la cour d'appel de Liège. Cette sanction juridique vise à punir les actes graves commis par ce prévenu, notamment son évasion spectaculaire survenue il y a plusieurs mois, ainsi que la tentative de corruption de forces de l'ordre immédiatement après sa reprise.

Les détails de l'évasion et de la reprise

Les faits se sont déroulés le mardi 23 janvier 2024 vers quatorze heures, alors que Robin Singh était transféré vers la prison de Lantin. Condamné pour des faits de prostitution de mineurs, il se trouvait dans un véhicule de police banalisé lorsqu'il a profité d'une fenêtre ouverte pour sauter et s'enfuir à pied. L'image de l'évasion, où il est visible pieds nus et menottés, avait provoqué un immense retentissement médiatique à l'échelle internationale.

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Malgré la course-poursuite menée par les agents chargés de sa sécurité, l'évadé n'avait pas pu être immédiatement rattrapé. La police n'a réussi à reprendre le contrôle de la situation que le jeudi 31 janvier 2024, huit jours après la fuite initiale. Cette arrestation a mis un terme à une cavale qui avait défrayé la chronique dans les médias belges et étrangers.

L'accusation de tentative de corruption

Dès sa remise en détention, Robin Singh a été interrogé par les policiers qui l'avaient intercepté. Selon les dépositions, il aurait évoqué sa position dans le milieu criminel et affirmé disposer de ressources financières suffisantes pour acheter la loyauté de quiconque. Il aurait explicitement proposé aux agents de payer s'ils le laissaient reprendre la fuite. Les enquêteurs ont immédiatement dénoncé cette tentative de corruption, qualifiée de manœuvre illégale visant à entraver la justice.

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Cependant, la stratégie de la défense de Robin Singh a consisté à minimiser la gravité de ces propos lors de l'audience. L'intéressé a prétendu que sa déclaration n'était qu'une proposition ironique, formulée sur un ton humoristique pour dédramatiser la situation. Cette interprétation des faits est vivement contestée par les autorités judiciaires.

Positionnement des parties et perspectives

Face à ces contradictions, le parquet général a maintenu sa requête de six mois de prison. Les magistrats soutiennent fermement l'absence totale de crédibilité du prévenu, jugeant que ses tentatives de séduction financière constituent une atteinte grave à l'autorité publique et à la fonction de police. Cette position insiste sur la nécessité d'une sanction pénale pour dissuader de tels comportements.

En réponse, l'avocat de la défense a plaidé l'acquittement pur et simple de son client. Alternativement, il a sollicité le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général ou le placement du défendeur sous le régime des mesures probatoires. Le tribunal devra désormais examiner ces arguments opposés pour rendre son jugement définitif, déterminant ainsi la peine exacte qui sera appliquée à Robin Singh.