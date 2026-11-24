La Cour européenne des droits de l'homme statue sur les refoulements vers la Biélorussie. La Lettonie et la Pologne sont condamnées pour avoir renvoyé des migrants en violation des droits fondamentaux.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu des décisions majeures concernant les pratiques de refoulement de migrants vers la Biélorussie. Cette affaire, portée par des groupes de migrants afghans, kurdes irakiens et cubains, accuse plusieurs États d'avoir violé leurs droits fondamentaux.

Le contexte des sanctions européennes

Ces décisions interviennent en représailles contre les sanctions européennes prises contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Ces mesures ont été décidées après la répression sanglante d'un mouvement d'opposition survenue en 2020. La CEDH était saisie dans ce cadre spécifique pour examiner les allégations de violations des droits humains.

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Le droit de refouler des migrants

Le jugement rappelle que les refoulements sont permis selon la convention, sauf dans les cas où les vulnérabilités personnelles sont avérées. La Cour indique également qu'il est interdit de renvoyer des personnes si elles peuvent prouver que leur renvoi vers leur pays d'origine mettrait leur vie en danger de manière irréversible.

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Condamnations de la Lettonie et de la Pologne

La Lettonie est ainsi condamnée pour avoir renvoyé des familles avec de jeunes enfants vers la Biélorussie. La Pologne est également sanctionnée pour avoir refoulé un homme alors que la CEDH lui avait explicitement demandé de ne pas le renvoyer en Biélorussie. Ces décisions confirment l'interdiction absolue de renvoyer des personnes vulnérables.

Rejet des autres demandes des migrants

Malgré ces condamnations, la Cour déboute les autres migrants qui n'ont pas pu prouver qu'ils étaient particulièrement vulnérables. Les demandeurs doivent donc fournir des preuves tangibles de leur situation pour bénéficier de la protection de la convention.