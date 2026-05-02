Courrier ouvert et endommagé : une utilisatrice de Bpost témoigne

Une femme a reçu une carte postale d'anniversaire de sa famille en Pologne dans un état déplorable, manifestement ouverte et endommagée. Elle dénonce une violation de sa vie privée et se demande comment son courrier a pu être compromis. Bpost reconnaît que ce type d'incident peut arriver, mais assure prendre la confidentialité du courrier très au sérieux.

Aneta a célébré son cinquantième anniversaire le 7 avril dernier. Fidèle à la tradition annuelle, sa sœur et sa mère lui ont envoyé une carte postale depuis la Pologne, leur pays d'origine.

Aneta exprime son attachement à cet échange régulier : Cela fait toujours plaisir de recevoir ces cartes postales, c'est un geste qui compte beaucoup pour moi. Cependant, cette fois-ci, la lettre est arrivée dans un état qui l'a profondément choquée. Elle décrit avec consternation : J'ai eu l'impression qu'on avait utilisé un petit couteau pour l'ouvrir. L'enveloppe a été découpée sur le côté, manifestement pour accéder au contenu.

Les bords étaient irréguliers et effilochés. Il était évident que la lettre avait été lue. Sa sœur et sa mère avaient personnellement déposé l'enveloppe à la poste, assurant ainsi son envoi en toute confiance. Malgré cela, la lettre a mis 21 jours à arriver, un délai déjà inhabituel.

Aneta souligne : Le retard, je peux le comprendre, mais l'ouverture de la lettre est inacceptable, c'est une violation de ma vie privée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une simple carte de vœux pour son anniversaire, un message affectueux de ses proches. Aneta se sent profondément blessée et violée : Je me suis sentie dépossédée, comme si on m'avait volé quelque chose de précieux. Quelqu'un a lu mon courrier, des informations personnelles et privées.

C'est tout simplement inadmissible. Contactée par notre rédaction, Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost, a reconnu que ce type d'incident, bien que regrettable, peut occasionnellement se produire. Elle explique que le traitement du courrier est largement automatisé, ce qui implique l'utilisation de machines de tri performantes mais parfois brutales.

Dans certains cas, notamment lorsque l'enveloppe est fragilisée, par exemple en raison d'une fermeture inadéquate ou d'un papier de faible qualité, elle peut subir des dommages accidentels lors des opérations de tri ou de transport. Elle précise que Bpost est conscient de ces risques et s'efforce de les minimiser en améliorant constamment ses processus et en sensibilisant son personnel. Concernant la confidentialité du courrier, la porte-parole de Bpost se veut rassurante.

Elle insiste sur le fait que la protection du courrier est une priorité absolue pour l'entreprise. Le personnel de Bpost est soumis à des obligations strictes en matière de confidentialité et de respect de la vie privée des correspondants. Tout incident signalé fait l'objet d'une analyse approfondie afin de déterminer les causes et de prendre les mesures correctives nécessaires.

Bpost prend très au sérieux les plaintes concernant l'ouverture ou l'endommagement du courrier et s'engage à garantir la sécurité et la confidentialité des envois. Face à une situation similaire, il est important de savoir que des recours existent pour se faire entendre et obtenir réparation. En cas de courrier endommagé ou ouvert, une plainte formelle peut être déposée auprès de Bpost.

Cette plainte peut être soumise via un formulaire en ligne disponible sur le site web Bpost.be, ou par téléphone en contactant le service client. Il est conseillé de conserver précieusement l'enveloppe endommagée et une copie de la carte postale ou du document contenu dans l'enveloppe, car ces éléments peuvent servir de preuves lors de l'instruction de la plainte.

Si la réponse de Bpost n'est pas satisfaisante, ou si l'entreprise ne donne pas suite à la plainte dans un délai raisonnable, il est possible de saisir gratuitement l'Ombudsman des postes. L'Ombudsman des postes est un organisme indépendant chargé de traiter les litiges entre les usagers et Bpost. Il peut être contacté via son site web ombudsmanposte.be. L'Ombudsman examinera attentivement le dossier et tentera de trouver une solution amiable au litige.

Il est important de noter que l'Ombudsman ne peut pas imposer une solution à Bpost, mais son intervention peut souvent permettre de débloquer des situations complexes et de trouver un compromis acceptable pour les deux parties. Aneta espère que son témoignage permettra de sensibiliser Bpost à l'importance de la confidentialité du courrier et d'inciter l'entreprise à renforcer ses mesures de sécurité





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bpost Courrier Confidentialité Plainte Ombudsman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Il a été une source d’inspiration » : Jean-Marie Poiré, réalisateur des Visiteurs et du Père Noël est uneInvité de Benjamin Maréchal sur bel RTL pour évoquer sa première exposition de peinture, le réalisateur culte revient aussi sur sa collaboration avec Christian Clavier, figure clé de son parcours.

Read more »

Important incendie à l'arrière d'une boulangerie à Saint-JosseÀ leur arrivée Rue Verbist, les équipes de pompiers ont été confrontées à une importante colonne de fumée visible de...

Read more »

Majorque : Une touriste belge rétracte son accusation de violUne affaire de viol présumé à Magaluf, Majorque, a pris une tournure inattendue. Une touriste belge de 22 ans a déclaré aux médecins que les rapports sexuels étaient consentis et ne souhaite pas porter plainte, entraînant la libération du suspect français de 26 ans. Une enquête est toujours en cours.

Read more »

Chris Peeters (Bpost) : « On va tout faire pour regagner la confiance de nos clients »Dans une interview exclusive à RTL info, le CEO de Bpost, Chris Peeters, revient sur la grève récente et les mesures prises pour rétablir la confiance des clients et des employés.

Read more »

Grève chez Bpost : Chris Peeters évoque le retour à la normale et les indemnisations possiblesLe PDG de Bpost, Chris Peeters, a donné une interview à RTL info concernant la fin de la grève et les conséquences pour les clients. Il estime qu'il faudra 10 à 15 jours pour rattraper le retard et aborde la question des indemnisations pour les retards de livraison.

Read more »

Tensions sociales : La FGTB Wallonne appelle à l'action face aux politiques gouvernementalesJean-François Tamellini, secrétaire général de la FGTB Wallonne, dénonce les conditions de travail chez bpost, le plafonnement de l'indexation des salaires et les réformes gouvernementales jugées néfastes pour les citoyens. Il appelle à une mobilisation générale et à une concertation sociale.

Read more »