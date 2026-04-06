Course-poursuite et accident grave à Wasseiges : le centre de la commune secoué

Un automobiliste en fuite, poursuivi par la police, a provoqué un grave accident à Wasseiges, en province de Liège. Le véhicule a percuté le garage d'une pharmacie, faisant des blessés et des dégâts matériels importants. Le bourgmestre de la commune confirme les faits et l'enquête est en cours.

Un grave accident, résultant d'une course-poursuite avec la police, a secoué la commune de Wasseiges , en province de Liège , lundi après-midi. Le carrefour des rues du Baron d’Obin et de Merdorp a été le théâtre d'une scène inhabituelle, où un automobiliste, en fuite, a violemment percuté le garage d'une pharmacie, causant d'importants dégâts matériels. L'information, initialement révélée par L’Avenir, a été confirmée par le bourgmestre de Wasseiges , Thomas Courtois, contacté par l'agence Belga.

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le conducteur, pris en chasse par les forces de l'ordre, a perdu le contrôle de son véhicule lors de sa tentative d'évasion, terminant sa course de manière spectaculaire contre le bâtiment commercial. L'impact a été tel que des dommages significatifs ont été constatés, nécessitant l'intervention rapide des services de secours et de l'expertise judiciaire.\L'accident a également fait des victimes. Le conducteur fuyard a été grièvement blessé et a dû être extrait de sa voiture par les pompiers. Il a immédiatement été pris en charge par les équipes médicales sur place, témoignant de la gravité de son état. De plus, deux policiers ont été blessés lors de l'intervention. Les circonstances exactes de ces blessures ne sont pas encore totalement éclaircies, mais l'implication de membres des forces de l'ordre soulignent la complexité et la dangerosité de l'opération de contrôle et d'arrestation qui a dégénéré en course-poursuite. Le bourgmestre Courtois a exprimé son étonnement face à cet événement inhabituel pour la commune, soulignant le caractère exceptionnel d'une telle situation à Wasseiges. Il a souligné que des mesures appropriées seraient prises pour répondre à cet incident inattendu, en coordination avec les autorités compétentes et en suivant les recommandations des experts.\L'enquête se poursuit actuellement pour déterminer les circonstances précises de l'accident et les motivations du conducteur. Un expert judiciaire a été dépêché sur les lieux afin d'analyser les preuves et d'établir les responsabilités. Dans l'attente des conclusions de l'enquête, la rue de Merdorp reste fermée à la circulation, perturbant ainsi le trafic routier dans le centre de Wasseiges. Le bourgmestre Courtois a renvoyé vers le parquet de Liège pour obtenir des informations complémentaires sur les suites du dossier. Il est essentiel de souligner que cet événement met en évidence la nécessité d'une coordination efficace entre les forces de l'ordre, les services de secours et les autorités locales pour gérer ce type de situations d'urgence. La prudence et la sécurité des citoyens sont la priorité absolue, et des mesures sont prises pour assurer le bon déroulement de l'enquête et minimiser l'impact de cet accident sur la communauté locale. Les autorités espèrent, avec les conclusions de l'enquête, faire toute la lumière sur ce qui s'est passé





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