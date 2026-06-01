Court-Saint-Étienne en phase de nettoyage après les inondations

Suite aux fortes inondations qui ont frappé l'ouest du Brabant wallon, Court-Saint-Étienne passe en phase d'après-crise. Le bourgmestre Steve De Wevere fait le point sur les opérations de nettoyage et d'évacuation des déchets, et évoque les défis géographiques de la commune, située dans une cuvette avec trois rivières.

Touchée par de fortes inondations, la commune de Court-Saint-Étienne , située dans l'ouest du Brabant wallon, entre dans une phase d'après-crise. Après la décrue finalisée dimanche après-midi, ce lundi marque le début des opérations de nettoyage, d'évacuation des déchets et d'accompagnement des riverains sinistrés.

Le bourgmestre Steve De Wevere s'est exprimé sur bel RTL pour faire le point sur la gestion de cette catastrophe naturelle. Il précise que la grande majorité des caves ont été vidées de leur eau, mais que de nombreuses interventions restent nécessaires sur le terrain. Pour répondre à l'urgence, la commune a déployé des moyens dans les quartiers touchés, notamment en installant des conteneurs pour permettre aux habitants de se débarrasser rapidement du mobilier et des objets endommagés.

Les ouvriers communaux sont également mobilisés dans les rues pour prêter main-forte aux riverains et accélérer les opérations de remise en état. Le bourgmestre aborde la question délicate des priorités. Il admet sans détour que c'est un choix impossible et qu'il faut offrir la même possibilité à tout le monde. Cette ligne de conduite illustre la difficulté pour les autorités locales de répondre simultanément à des dégâts nombreux et dispersés sur plusieurs secteurs de la commune.

Près de cinq ans après les dramatiques inondations de l'été 2021, ce nouvel épisode ravive les interrogations sur la gestion des risques. Des aménagements ont été réalisés ces dernières années pour mieux faire face au risque, mais la configuration géographique de Court-Saint-Étienne reste un facteur aggravant. Comme le rappelle Steve De Wevere, la commune est située dans une cuvette et compte trois rivières qui se rejoignent dans son centre. Cette réalité géographique complique fortement la lutte contre les crues.

Le maïeur insiste sur le fait que le bassin versant de ces rivières est cinq fois plus grand que la superficie de la commune, ce qui rend la situation délicate et tributaire de ce qui se passe sur d'autres territoires. Il écarte toute idée d'impuissance totale, mais appelle à une action conjointe avec la Région, compétente pour les cours d'eau concernés. Les opérations de nettoyage se poursuivent dans les prochains jours.

La commune met tout en œuvre pour soutenir les sinistrés et rétablir une situation normale le plus rapidement possible. Les autorités locales restent en alerte et suivent de près l'évolution de la situation. Les habitants sont invités à signaler tout dégât et à respecter les consignes de sécurité. Cet événement rappelle l'importance de la prévention et de la planification face aux risques naturels, dans un contexte où les épisodes climatiques extrêmes se multiplient.

Les leçons tirées de l'expérience de 2021 permettront peut-être d'améliorer la résilience de la commune face aux futures intempéries





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