Courtrai Accède à l'Élite Malgré le Match Nul d'Eupen ; Le RFC Seraing se Rapproche du Maintien

Le match nul spectaculaire entre Eupen et Courtrai (3-3) envoie Courtrai en Jupiler Pro League et maintient Eupen dans la course pour les play-offs. Dans l'autre match de la soirée, le RFC Seraing se rapproche du maintien après un match nul contre Lokeren.

Le match opposant Eupen à Courtrai a offert un spectacle riche en rebondissements, se soldant par un match nul 3-3, mais avec des conséquences importantes pour la suite de la saison. Sabri Guendouz, joueur français, a pourtant lancé les hostilités en ouvrant le score pour Eupen dès la 22e minute (0-1). Cependant, la joie des visiteurs fut de courte durée. Isaac Nuhu a rapidement ramené les deux équipes à égalité sur penalty (26e, 1-1).

La fin de la première mi-temps a été particulièrement animée, avec Daniel Kasper qui a donné l'avantage aux Pandas juste avant la pause (45e+2, 2-1). La seconde période a débuté avec un moment décisif où Marco Hiller, le gardien d'Eupen, a brillamment remporté son duel face au Japonais Ken Masui depuis le point de penalty (50e). L'entrée en jeu de D'Margio Wright-Phillips a dynamisé le match. Ce dernier a égalisé d'une magnifique frappe lointaine à ras de terre (68e, 2-2). Dans la foulée, le joueur a offert une passe décisive à Arnold Vula, dont la tête imparable a donné l'avantage à Eupen (71e, 2-3). Le suspense a culminé dans les arrêts de jeu, où Rune Paeshuyse a arraché l'égalisation pour Eupen à la 90e+5 minute, scellant le score final à 3-3 et propulsant Courtrai parmi l'élite. \Ce résultat a des implications majeures pour le classement. Le Beerschot, avec 61 points et un seul match restant à jouer, ne peut plus rattraper Courtrai, qui totalise désormais 64 points. Par conséquent, le Beerschot devra se contenter de disputer le tour final pour tenter d'accéder à la Jupiler Pro League. Eupen, quant à lui, se positionne à la 7e place avec 47 points, conservant ainsi l'espoir de se qualifier également pour les phases finales. La soirée footballistique a également été marquée par une autre rencontre cruciale, opposant Lokeren au RFC Seraing. Après une première mi-temps plus discrète, Hemsley Akpa-Chukwu a brisé l'équilibre en ouvrant le score pour les Métallos (55e, 0-1). La réponse de Lokeren n'a pas tardé. Vancy Romeo Mabanza, connu pour son efficacité devant le but, a transformé un penalty, inscrivant son 9e but de la saison et permettant à Lokeren d'égaliser (60e, 1-1). \Ce match nul offre un maintien quasi assuré au RFC Seraing, qui compte désormais 35 points, soit une avance de 5 unités sur le RWDM. Lokeren, avec 41 points, occupe la 8e place du classement. Les deux rencontres ont démontré l'intensité et l'importance des enjeux en cette fin de saison. Les performances individuelles, comme celle de Wright-Phillips, et les retournements de situation ont captivé les spectateurs. Les équipes se battent pour leurs objectifs, que ce soit une qualification pour les phases finales ou le maintien en championnat. L'émotion était palpable, avec des buts marqués dans les dernières minutes et des penalties cruciaux qui ont influencé le sort des équipes. La compétition reste intense et chaque match est déterminant pour l'avenir des clubs





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