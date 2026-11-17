Jonida Shaljani assure que le CPAS de Huy trouvera les fonds pour payer les revenus d'intégration en novembre et décembre, malgré le retard du fédéral et la hausse des bénéficiaires.

Les bénéficiaires des Centres Publics d'Action Sociale du canton de Huy peuvent être rassurés concernant leurs prestations sociales. Jonida Shaljani, présidente socialiste du CPAS de Huy, affirme avec certitude que le versement des revenus d'intégration sera maintenu, malgré les retards de trésorerie annoncés par l'administration fédérale pour la fin de l'année. Cette prise de position claire vise à protéger la dignité humaine des usagers les plus vulnérables face aux incertitudes budgétaires actuelles.

Garantie de paiement malgré les déficits de trésorerie

Il est hors de question que les paiements soient bloqués ou annulés, insiste fermement l'élue socialiste. Pour honorer cet engagement éthique et légal, les pouvoirs locaux devront impérativement combler le manque à gagner en puisant dans leur propre trésorerie communale ou en recourant à l'emprunt bancaire. Cette situation n'est pas isolée, car les retards de paiement en fin d'année sont un phénomène récurrent, habituellement observé à la fin du mois de décembre, mais l'ampleur est plus grande cette fois-ci avec deux mois de retard concernés.

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Contrairement aux années précédentes où un seul mois était souvent affecté, les retards touchent désormais le mois de novembre et le mois de décembre simultanément. Cette accumulation de deux mois de paiements différés accentue considérablement les tensions sur la trésorerie des communes. Même si les fonds fédéraux finissent par arriver à l'échéance initialement prévue, l'avance de trésorerie consentie par les CPAS a un coût financier direct qui ne peut être ignoré par les gestionnaires locaux.

Les intérêts générés par ces emprunts ou avances de trésorerie restent intégralement à la charge des pouvoirs locaux. Les élus locaux doivent assumer ces frais financiers supplémentaires, ce qui signifie qu'en dernière analyse, le coût revient aux contribuables via la dotation communale. Cette mécanique financière montre clairement que le déficit de trésorerie fédérale se répercute directement sur les budgets des communes qui doivent avancer la mise pour assurer la continuité des aides sociales.

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Explosion du nombre de bénéficiaires à Huy

Les tensions financières surviennent dans un contexte de pression accrue sur les services sociaux, notamment à cause de la limitation du temps de chômage. À Huy, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration a augmenté de manière significative, passant de 928 personnes à 1301 personnes depuis le début de cette année. Ces chiffres illustrent une tendance lourde où les CPAS accueillent davantage de personnes ayant perdu leurs allocations chômage en raison des nouvelles restrictions.

Jonida Shaljani dénonce une sous-évaluation des besoins par les projections fédérales qui reposaient sur l'hypothèse qu'un tiers seulement des personnes exclues du chômage se tourneraient vers les CPAS. Or, la réalité terrain à Huy contredit cette estimation, puisque 60% des personnes concernées ont effectivement obtenu une aide du CPAS local. Cette proportion est encore plus élevée qu'à l'échelle wallonne où le taux est estimé à 45%, soulignant un écart important entre les prévisions nationales et les besoins locaux.

Ces situations spécifiques concernent notamment les jeunes qui perdent leurs allocations d'insertion professionnelle ainsi que des ménages dont les ressources ont diminué de façon irréversible. Selon l'élue, ces catégories de bénéficiaires ne bénéficient pas des compensations financières prévues initialement dans le cadre de la réforme des allocations sociales. Cette absence de mesures d'accompagnement adaptées crée une pression supplémentaire sur les caisses des CPAS qui doivent subvenir aux besoins vitaux de populations de plus en plus nombreuses.

Impact opérationnel sur les assistants sociaux

La pression se fait sentir intensément sur les équipes techniques des services sociaux qui doivent gérer une charge de travail croissante. Malgré l'engagement de trois équivalents temps plein et demi supplémentaires pour renforcer les effectifs, la situation reste critique. Chaque assistant social suit actuellement environ 80 dossiers individuels, un volume qui risque de compromettre la qualité de l'accompagnement proposé aux usagers dans le besoin.

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La présidente du CPAS de Huy juge cette seule mesure de recrutement insuffisante pour répondre aux exigences du travail social moderne. Elle s'interroge sur la finalité de ce renforcement : est-ce que la société veut des travailleurs sociaux qui deviennent simplement des calculettes effectuant un contrôle de revenus, ou veut-on un vrai accompagnement social ? Cette interrogation fondamentale remet en question la nature du service public face à la simplification administrative.

Derrière chaque dossier administratif, il faut du temps pour accompagner les personnes, soutenir leur insertion socioprofessionnelle et les aider à sortir durablement de la précarité. Les obstacles à l'emploi sont multiples et variés, citant notamment les problématiques de mobilité géographique et la garde d'enfants qui freinent l'accès au marché du travail. À Huy, 30% des bénéficiaires sont d'ailleurs des travailleurs à temps partiel, illustrant la complexité de la précarité moderne qui ne se résout pas par un simple versement d'argent.

Préparation au système bonus-malus de 2028

L'entretien a également abordé les perspectives d'avenir avec le système de bonus-malus annoncé pour l'année 2028, lié à la remise à l'emploi des bénéficiaires. Jonida Shaljani précise ne pas encore disposer d'informations détaillées sur les modalités exactes de ce nouveau dispositif de responsabilisation. Elle défend néanmoins une approche pragmatique consistant à préparer les CPAS à ces nouvelles attentes institutionnelles.

Cette préparation doit cependant s'accompagner de moyens d'action concrets pour les travailleurs sociaux afin qu'ils puissent répondre efficacement aux critères du bonus-malus. L'élue insiste sur la nécessité de ne pas pénaliser les structures locales qui doivent déjà gérer une charge de travail importante avec des ressources limitées. L'avenir du système d'aide sociale dépendra de la capacité à adapter les outils tout en préservant l'accompagnement humain essentiel à l'insertion durable des usagers.