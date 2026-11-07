Cracovie : Tuerie sur la place du marché, cinq morts

Une fusillade a fait cinq morts et une dizaine de blessés sur la grande place de Cracovie. L'auteur, neutralisé par la police, visait des passants au hasard.

Une tragédie s'est déroulée à Cracovie lorsque l'auteur d'une fusillade a frappé la foule sur la grande place de la vieille ville. L'événement s'est produit vers 15h00 ce jour de week-end, moment où la zone était particulièrement fréquentée par les piétons.

Déroulement de la fusillade à Cracovie

L'homme a fait irruption sur les lieux à bord de son véhicule avant de commencer à tirer au hasard sur les personnes présentes. Selon un porte-parole de la police locale, ces actes de violence ont immédiatement provoqué la panique et ont été observés par une journaliste de l'AFP sur place.

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La journaliste témoin a rapporté avoir vu plusieurs individus allongés au sol amidst de nombreux véhicules de secours et de policiers en armes déployés rapidement pour sécuriser la zone. Cette visibilité médiatique immédiate a permis de corroborer la gravité de la situation sur le terrain.

Bilan humain et intervention policière

L'auteur des faits a été neutralisé par les forces de l'ordre et blessé par balle lors de l'intervention. Il a par la suite été transporté vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux urgents nécessaires à l'état de ses blessures.

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Le bilan final de l'attaque fait état de cinq personnes tuées sur le coup. Une dizaine d'autres blessés ont également été recensés parmi les victimes, incluant plusieurs policiers qui figuraient au nombre des personnes touchées par les tirs, selon un communiqué initial de la police.

Réactions officielles et position de la Belgique

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a publiquement déploré ces violences inacceptables qui ont frappé la ville historique. Cette condamnation est revenue peu après les déclarations du président de la république Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki a exprimé sa profonde tristesse face à cette fusillade, adressant ses pensées aux victimes ainsi qu'à leurs proches. Il a également rendu hommage aux services d'urgence mobilisés pour porter assistance aux personnes touchées par ce drame.

La diplomatie belge a appelé les citoyens présents dans la région de Cracovie à suivre scrupuleusement les consignes des autorités locales. Ceux qui craignent pour la sécurité de leurs proches ou qui ont besoin d'une assistance peuvent contacter l'ambassade de Belgique à Varsovie pour obtenir de l'aide.