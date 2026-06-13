Crash d'un planeur à Overboelare : le pilote entre la vie et la mort

Un planeur s'est écrasé à Overboelare, section de Geraardsbergen, blessant grièvement le pilote. L'appareil a heurté un arbre avant de s'écraser près de la Dender. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'accident.

In Overboelare , een deelgemeente van Geraardsberg en, is een zweefvliegtuigje neergestort. Het ongeluk gebeurde niet ver van het plaatselijke vliegveld. De piloot, die alleen aan boord zat, is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident deed zich iets na 14.00 uur voor nabij het lokale vliegveld van Overboelare. Het vliegtuig raakte door nog onduidelijke redenen een boom in de Kortelakestraat en kwam vervolgens hard neer, vlak naast de Dender. De materiële schade aan het toestel zijn aanzienlijk. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk massaal ter plaatse nadat omwonenden of getuigen alarm sloegen.

"Er zat één persoon, de piloot, in het vliegtuigje", zegt Karolien De Turck van de lokale politie. "Deze persoon is ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Aalst. " Over de berging van het gecrashte vliegtuig bestaat momenteel nog geen uitsluitsel. De politie kon nog niet aangeven wanneer het wrak precies zal worden weggehaald van de oever van de Dender.

De prioriteit ligt nu eerst bij het in kaart brengen van alle fysieke sporen op de rampplek. De precieze omstandigheden van het ongeval worden intussen onderzocht. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Daarnaast is ook de luchtvaartpolitie van de federale politie opgeroepen om ter plaatse een technisch onderzoek op te starten





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