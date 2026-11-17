Un avion de transport militaire An-12 s'est écrasé dans l'oblast de Kemerovo en Sibérie. Le bilan s'élève à 17 victimes confirmées par la presse locale. L'enquête débute.

Un appareil de l' aviation militaire russe s'est désintégré lors d'un crash tragique survenu mardi dans la région sibérie nne de Kemerovo. Les autorités locales et la presse confirment la mort de l'intégralité des 17 personnes se trouvant à bord de l'emblavion de type An-12.

Détails du crash dans l'oblast de Kemerovo

L'accident s'est produit à proximité immédiate du village de Iagounovo, situant le site de l'épave dans l'oblast de Kemerovo en Sibérie. Selon les rapports diffusés par les agences de presse russes, l'avion de transport militaire a subi une destruction complète lors de l'impact.

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Le quotidien russe Izvestia a confirmé l'identité de l'appareil comme étant un An-12. Cette information repose sur une source anonyme citée par le journal. L'ailur s'est probablement embrasé avant de exploser au moment du crash, comme l'a rapporté un témoin oculaire présent sur les lieux.

Position du gouverneur et bilan des victimes

Le gouverneur de la région, Ilia Serediouk, a confirmé sa présence sur le site de l'accident dès les premières heures. Il a déclaré que les services de secours étaient également déployés sur place pour gérer les opérations.

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Cependant, dans son message publié sur la plateforme russe MAX, le gouverneur n'a pas précisé le type exact d'avion ni indiqué officiellement le nombre de victimes. Le bilan de 17 morts avancé par la presse locale provient donc exclusivement des médias et des sources anonymes.

Les autorités régionales n'ont pas encore communiqué de liste nominative des passagers ou de l'équipage. La situation reste sous surveillance étroite des autorités russes qui tentent de reconstituer les circonstances exactes de la chute.

Mécanisme de l'accident et investigations en cours

L'enquête sur les causes du crash de l'An-12 a été ouverte immédiatement après l'accident dans l'oblast de Kemerovo. Les enquêteurs devront déterminer si la cause est technique, humaine ou liée aux conditions météorologiques.

Les services de secours russes continuent de fouiller les débris dans la zone de Iagounovo. La précision du lieu de l'écrasement permet une collecte rapide des enregistreurs de vol si ceux-ci ont été retrouvés intacts.

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La région sibérienne de Kemerovo est une zone industrielle importante. Un accident de cette ampleur avec un avion militaire soulève des questions sur la sécurité aérienne dans cette partie de la Russie. Les procédures standard d'enquête aérienne s'appliquent désormais.

Conséquences et prochaines étapes officielles

Aucune estimation des dommages matériels au sol n'a été communiquée pour le village de Iagounovo. Les autorités se concentrent sur la récupération des corps et la sécurisation de la zone crashée.

Le bilan définitif de 17 morts reste à valider officiellement par les organismes gouvernementaux russes. La famille des victimes recevra des notifications dans les jours à venir. Les obsèques seront organisées selon les rites militaires en vigueur.

L'incident marque un événement majeur pour l'aviation militaire russe cette semaine. La reconstruction des circonstances détaillées prendra plusieurs semaines. Le public attendra les conclusions finales du rapport d'enquête avant toute analyse approfondie.