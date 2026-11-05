Crèche de Bruxelles 2026 : statues en bois et visages retrouvés après la polémique

La crèche de la Grand-Place de Bruxelles pour Noël 2026 adopte des statues en bois de deux mètres avec des visages, remplaçant les personnages sans visage de 2025.

La traditionnelle crèche de la Grand-Place de Bruxelles fait son grand retour pour les fêtes de fin d'année, marquant une rupture totale avec l'année précédente. Installée sur la célèbre place bruxelloise, cette édition 2026 se distingue par un choix artistique majeur qui répond directement aux controverses passées. Les personnages n'ont plus de linge recouvrant leurs traits.

Depuis le 27 novembre, les Bruxellois et les touristes peuvent découvrir une nouvelle version de la mise en scène hivernale. Cette inauguration marque l'arrivée de statues en bois massif d'une hauteur impressionnante de deux mètres. Cette taille importante donne aux figures une présence monumentale et solennelle, offrant une expérience visuelle inédite pour les visiteurs de la place.

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Des statues en bois sculptées par les élèves

La création artistique de cette crèche est le fruit du travail d'élèves issus du lycée des métiers d'art de Coraze. Ces étudiants ont consacré leur temps à la sculpture fine des personnages, transformant le bois brut en figures expressives et détaillées. Chaque visage est aujourd'hui distinctement modelé, offrant une humanité et une chaleur absentes lors de l'édition de 2025.

Les sculptures représentent non seulement les figures sacrées traditionnelles de la nativité, mais intègrent également des éléments culturels régionaux spécifiques. Des emblèmes du Béarn et du Pays basque enrichissent la scène, ajoutant une dimension patrimoniale locale à l'œuvre artistique. Cette inclusion vise à ancrer la crèche dans l'identité culturelle de la région de Coraze.

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Outre les personnages humains, la scène inclut une faune typique des montagnes des Pyrénées. Des vaches et des moutons sont intégrés à la composition, créant un environnement pastoral authentique et reconnaissable pour les observateurs familiers avec la géographie pyrénéenne. Ces animaux apportent du mouvement et de la vie à l'ensemble sculpté.

Une réconciliation avec le public bruxellois

Ce changement radical de style intervient après les vives critiques ayant entouré l'édition de l'année dernière. La crèche de 2025 avait présenté des personnages en tissu sans visage, générant un débat public intense sur le choix artistique de la ville. La présence de visages sculptés cette année semble être une réponse directe à cette demande de visibilité et de clarté iconographique.

Les costumes et vêtements des statues ajoutent une touche textile finale à l'œuvre. Les capes habillant les personnages ont été cousues par des élèves de la filière tapisserie de décoration. Cette collaboration entre les filières de sculpture et de textile démontre une approche pédagogique intégrée et multidisciplinaire au sein de l'établissement de Coraze.

L'ambiance autour de cette inauguration reste teintée d'une certaine pression pour les créateurs. Le souvenir de la polémique de 2025 plane toujours sur cette nouvelle présentation. Les artistes doivent désormais convaincre un public qui a déjà exprimé sa préférence pour des figures reconnaissables et expressives.

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L'ouverture officielle au public commence donc bien avant le jour de Noël, permettant aux visiteurs de s'imprégner de l'œuvre dès la fin du mois de novembre. Cette anticipation permet à la crèche de devenir un point de repère culturel avant le pic touristique de décembre. La Grand-Place offre ainsi un cadre historique majestueux à cette renaissance artistique.