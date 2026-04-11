Crise à Cuba : Le durcissement de l'embargo américain exacerbe la crise économique et humanitaire

Cuba fait face à une crise économique et énergétique sévère, aggravée par la suspension des approvisionnements en pétrole vénézuélien et l'embargo américain. La population souffre de pénuries et de coupures de courant, poussant à une mobilisation internationale pour la levée des sanctions.

Cuba est confrontée depuis plusieurs années à une profonde crise économique et énergétique, une situation aggravée par l'arrêt de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela en janvier dernier, suite à des événements politiques complexes impliquant la capture de son président, Nicolas Maduro, par les États-Unis.

Cette suspension, combinée aux menaces américaines de sanctions contre tout pays fournissant du pétrole à La Havane, a plongé l'île dans une situation humanitaire préoccupante. Le durcissement de l'embargo américain, en vigueur depuis 1962, a des conséquences désastreuses sur la population cubaine, estimée à 9,6 millions d'habitants, se traduisant par une inflation galopante, des coupures de courant prolongées et récurrentes, ainsi qu'une pénurie chronique de produits alimentaires et de médicaments essentiels. La situation est devenue insupportable pour beaucoup.\Aymara Polanco Palacio, membre de l'organisation Cubanismo, un mouvement belge de solidarité avec Cuba, a souligné l'ampleur de la crise humanitaire. Elle a notamment attiré l'attention sur l'impact de la suspension des livraisons de pétrole depuis le décret américain du 29 janvier. Des témoignages en provenance de Cuba font état de difficultés majeures, notamment l'immobilisation des ambulances et l'incapacité de certains hôpitaux à fonctionner en raison de l'absence d'électricité. La colère monte face à l'administration Trump, accusée d'appliquer des lois visant à asphyxier le pays. Les manifestants mettent en avant l'impact négatif de ces mesures sur les relations internationales de Cuba. Ils estiment que ces restrictions entravent la capacité de Cuba à établir des accords commerciaux et à entretenir des relations diplomatiques avec d'autres pays, beaucoup étant dissuadés de commercer avec l'île par crainte des sanctions américaines. La situation exige une solution rapide et durable.\La solution, selon les manifestants, réside dans l'autodétermination du peuple cubain. Ils appellent à la levée de l'embargo économique américain, un préalable essentiel pour permettre à Cuba de se redresser. Ils insistent également sur la nécessité de laisser le peuple cubain décider de son avenir, en toute liberté. Cette journée de mobilisation internationale vise à exprimer la solidarité avec Cuba et à sensibiliser l'opinion publique à la situation critique que traverse le pays. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs pays, notamment en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France, pour amplifier la voix des Cubains et exiger la fin des sanctions qui les accablent. Ces actions témoignent d'une volonté de soutenir le peuple cubain dans sa lutte pour la survie et son droit à un avenir meilleur. La mobilisation internationale met en lumière l'urgence d'une action concertée pour alléger les souffrances du peuple cubain et permettre à Cuba de retrouver son chemin vers la prospérité et la souveraineté





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