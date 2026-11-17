Le CPAS de Sambreville envisage de supprimer 180 emplois sur 200 face à un déficit majeur. Clotilde Leal-Lopez assure que cette note reste un projet de travail.

Le personnel du Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Sambreville vit dans une grande anxiété après la fuite d'une note interne au sein de la presse. Ce document révèle un plan drastique visant à supprimer 180 des 200 emplois actuels de l'institution. Cette mesure radicale est directement liée à une réduction des moyens financiers alloués aux différents centres d'action sociale à l'échelle nationale.

Un projet de travail et non une décision finale

La présidente Clotilde Leal-Lopez a tenu à rassurer le public en précisant que cette note interne ne constitue en aucun cas une décision administrative définitive. Elle explique que ce document est uniquement une base de travail élaborée par le directeur général et ses responsables de service. L'objectif est de produire une photographie précise de la situation budgétaire actuelle afin d'identifier les leviers pour amoindrir le déficit.

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Aucune réflexion approfondie n'a été menée sur le plan politique ou administratif à ce stade précis. Clotilde Leal-Lopez insiste sur le fait qu'il s'agit d'un exercice d'anticipation pour comprendre les contraintes financières immédiates. La direction veut ainsi évaluer toutes les options possibles avant d'engager quoi que ce soit de concret pour le personnel ou les usagers.

Des déficits massifs requis jusqu'en 2031

La situation financière de l'établissement reste toutefois alarmante pour la préservation des services sociaux et de l'emploi existant. Le CPAS de Sambreville doit impérativement trouver 1,7 million d'euros pour l'année 2027. À plus long terme, le centre doit dégager 2,2 millions d'euros supplémentaires d'ici 2031 pour équilibrer ses comptes.

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Plusieurs pistes sont évoquées pour réduire ce déficit structurel. Le plan mentionne la suppression de certains services sociaux spécialisés. Il prévoit également la cession de la maison de repos aux mains du secteur privé. Ces mesures visent à transférer des charges financières vers d'autres entités ou à réduire les coûts de fonctionnement internes.

Impact de la réforme fédérale du chômage

Les réformes fédérales, et particulièrement celle du chômage, accentuent considérablement la pression sur le personnel du CPAS. Clotilde Leal-Lopez observe que le nombre de dossiers en augmentation force l'administration à gérer une charge de travail plus lourde. Elle note également un changement dans la manière dont les bénéficiaires s'adressent aux agents, signe d'une tension sociale palpable.

Dorothée Klein, présidente de la Fédération des CPAS de Wallonie, confirme que la réforme du chômage n'est pas terminée et fait toujours l'objet d'un monitoring. Les bénéficiaires qui se tournent vers les CPAS sont plus nombreux que ce qui avait été initialement annoncé. Cet afflux inattendu crée une pression supplémentaire sur des structures déjà sous tension.

Attentes du secteur et incertitudes budgétaires

Les CPAS attendent des réponses concrètes du gouvernement fédéral, dont le budget reste actuellement bloqué. Cette incertitude politique retarde également la distribution des budgets alloués aux centres publics d'action sociale. Dorothée Klein déplore des perspectives d'avenir excessivement mauvaises à long terme pour le secteur.

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Les centres tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités politiques à réagir rapidement pour trouver des compensations. La fédération tente de négocier des moyens plus importants face à cette arrivée accrue de personnes vulnérables. L'ensemble du secteur social cherche désespérément des solutions pour maintenir la qualité de l'accompagnement social malgré la raréfaction des ressources.