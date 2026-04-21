Crise au Moyen-Orient : Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l Iran sous conditions

Donald Trump annonce une prolongation de la trêve avec l Iran en raison des divisions internes à Téhéran, tandis que la tension reste palpable sur le front libanais et que les arrestations se multiplient en Iran.

Le paysage géopolitique du Moyen-Orient traverse une phase d une intensité rare, marquée par des annonces diplomatiques et militaires contradictoires.

Dans une déclaration publiée sur son réseau social Truth, le président américain Donald Trump a officiellement annoncé la prolongation du cessez-le-feu avec l Iran. Cette décision stratégique, justifiée par le locataire de la Maison-Blanche comme une réponse aux divisions internes du gouvernement iranien, fait suite aux sollicitations pressantes du maréchal Asim Munir et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Trump a ordonné à ses forces armées de maintenir un blocus strict tout en restant en état d alerte maximale. Cette prolongation vise à laisser le temps aux dirigeants iraniens de formuler une proposition commune viable, condition sine qua non à la poursuite de tout dialogue formel. Pendant ce temps, Washington estime occuper une position de force, le président américain ayant exprimé son optimisme quant à la conclusion d un accord final, affirmant que Téhéran n aurait d autre choix que de se plier à ses exigences.

En parallèle, la situation à Téhéran demeure extrêmement volatile. Alors que la télévision d État iranienne rappelait que la trêve initiale de deux semaines arrivait à expiration à minuit GMT, le climat social reste marqué par une répression sévère. Selon des organisations non gouvernementales, plus de 3600 personnes ont été arrêtées en lien direct avec le conflit régional en cours. Par ailleurs, la question des droits humains s invite dans les échanges diplomatiques, Donald Trump ayant exigé la libération immédiate de plusieurs femmes sous peine de compromettre le processus de paix. Les tensions sont exacerbées par des accusations régionales croisées, notamment après que les Émirats arabes unis ont démantelé un supposé réseau terroriste lié à Téhéran, une annonce vivement condamnée par les autorités iraniennes qui la qualifient de dénuée de fondement. Ces tensions viennent alourdir une atmosphère déjà chargée par l attente prolongée du Pakistan, qui espère toujours une confirmation de la présence iranienne aux futures tables de négociations à Islamabad.

Le conflit ne se limite pas aux relations américano-iraniennes, il embrase également le front libanais. Dans le sud du pays, le Hezbollah a organisé des obsèques collectives pour quatorze de ses combattants tombés lors des hostilités récentes contre Israël. Ce deuil s inscrit dans un contexte de fragilité extrême, marqué par une trêve de dix jours, elle-même entachée par de nombreux incidents armés, et qui doit théoriquement prendre fin ce week-end. L incertitude domine l ensemble de la région, où chaque acteur semble osciller entre une volonté de désescalade forcée et le maintien d une posture belliqueuse. L Iran, divisé sur la stratégie à adopter, fait face à une pression internationale multiforme, tandis que les États-Unis tentent de cristalliser un accord qui redessinerait durablement l équilibre des pouvoirs dans le Golfe. Le monde retient son souffle en attendant que la proposition attendue par Washington soit enfin soumise, ouvrant ainsi la voie à une potentielle résolution ou, au contraire, à une reprise généralisée des hostilités.





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