Le Palais Stoclet, joyau de Gustav Klimt et Josef Hoffmann, risque la dissolution suite à un conflit entre actionnaires minoritaires et majoritaires de la Compagnie Immobilière S.A.S.

Un conflit actionnarial majeur menace aujourd'hui l'avenir du Palais Stoclet, l'un des édifices les plus uniques au monde. Conçu au début du XXe siècle par l'architecte Josef Hoffmann, ce joyau patrimonial abrite une riche collection d'art mêlant des mosaïques de Gustav Klimt, des décorations du peintre Koloman Moser ou encore des tableaux de Fernand Khnopff. Géré par une société familiale, la Compagnie Immobilière S.A.S., le site fait face à une crise profonde qui a conduit à une saisine du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Une sonnette d'alarme activée par les minoritaires

Le conflit oppose les actionnaires majoritaires à une minorité représentant 37,5% des voix. Ces derniers estiment que la société est exsangue financièrement et n'a aucune perspective pour ce joyau patrimonial. Lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024, ils ont activé la procédure de sonnette d'alarme, qui prévoit la possibilité pour un quart des voix émises à l'assemblée de décider de la dissolution. Cette action juridique vise à forcer la liquidation de l'entité gestionnaire du palace.

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L'incapacité à renflouer les caisses du palais

Aucun des actionnaires familiaux ne semble capable ou désireux de renflouer les caisses, ou de racheter les parts des autres branches familiales. Cette incapacité à trouver une solution financière interne a accru les tensions entre les différentes branches de la famille propriétaire. Les minoritaires considèrent que la situation est intenable sans intervention extérieure ou décision judiciaire, tandis que les majoritaires semblent ignorer ces avertissements pour continuer leurs opérations.

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Les activités se poursuivent malgré le litige

Du côté de la Compagnie Immobilière S.A.S., on déclare que les activités se poursuivent normalement et que la société développe de nouveaux projets. Il semble que les majoritaires soient passés outre ce vote et aient poursuivi les activités. Ce décalage entre la volonté des minoritaires de voir la société dissoute et la réalité opérationnelle décrite par les dirigeants crée une situation juridique complexe qui nécessite l'intervention d'un tribunal pour trancher l'avenir de l'entreprise.

Saisine du tribunal de l'entreprise de Bruxelles

Dès lors, les actionnaires minoritaires ont saisi le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles pour faire constater la dissolution de la société. Cette démarche en justice constitue l'étape ultime du conflit, cherchant à établir légalement la fin de l'existence de l'entité gestionnaire. Le tribunal devra évaluer les arguments financiers présentés par les minoritaires pour déterminer si les conditions de dissolution sont effectivement réunies au regard du droit des sociétés belge.