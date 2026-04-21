Crise au sein des institutions communautaires flamandes : les enseignants entrent en grève

Les enseignants des institutions communautaires flamandes entament un mouvement de grève suite à l échec des négociations sur leur transfert vers le département de l enseignement, dénonçant des problèmes administratifs persistants.

Les institutions communautaires flamandes, qui constituent l équivalent des IPPJ en Belgique francophone, représentent des structures fermées dédiées à l aide à la jeunesse. Elles accueillent des mineurs âgés de 12 à 18 ans, placés dans ces centres par décision d un juge de la jeunesse pour des faits qualifiés d infraction ou en raison de situations sociales complexes.

Depuis plusieurs années, une réforme d envergure est au cœur des préoccupations : le transfert du personnel enseignant exerçant au sein de ces institutions vers le giron du département de l enseignement flamand. Cette transition, initiée au cours des deux dernières législatures, répondait à une volonté de rationalisation administrative et pédagogique. En effet, il s avérait particulièrement ardu, sous la seule autorité du département de la Justice, de garantir la délivrance de certificats scolaires conformes et reconnus pour les jeunes placés, handicapant ainsi leur parcours éducatif et leurs perspectives de réinsertion future. Cependant, la mise en œuvre de ce projet rencontre des obstacles majeurs. Tijs Reusen, représentant du syndicat ACV, souligne que le dossier stagne dangereusement depuis trop longtemps, plongeant les travailleurs dans une expectative pesante. Selon lui, de nombreuses difficultés ont émergé lors de la phase finale du processus, créant une atmosphère de confusion et d inquiétude généralisée au sein des établissements. Les problèmes soulevés sont multiples et touchent à des aspects techniques fondamentaux de la gestion des ressources humaines. On note, entre autres, des erreurs de classification salariale, des régimes de congés qui ne sont pas harmonisés avec les standards du secteur de l enseignement, ainsi que des cadres d accords institutionnels qui demeurent, à ce jour, lacunaires ou inachevés. Cette situation précaire fragilise non seulement les conditions de travail des enseignants, mais entrave également la continuité pédagogique nécessaire à la stabilité des jeunes accueillis dans ces structures fermées, pour qui la régularité scolaire constitue souvent un pilier de leur reconstruction. Face à l absence de solutions concrètes lors de la concertation tenue mardi entre les représentants syndicaux et le cabinet de la ministre flamande de l Enseignement, Zuhal Demir, la frustration a atteint un point critique. Les syndicats déplorent l absence de perspective claire, ce qui a conduit à la décision d organiser un arrêt de travail ce mercredi. Des piquets de grève seront érigés devant les institutions de Ruiselede et de Mol afin de marquer le mécontentement général face au manque de transparence et d avancées. Bien qu une nouvelle table ronde soit programmée ce jeudi avec les autorités ministérielles, le climat reste tendu. Les acteurs syndicaux espèrent que ces échanges permettront enfin d obtenir des garanties fermes et une clarification totale sur les conditions de transfert. Le syndicaliste Tijs Reusen a conclu en affirmant que l objectif primordial est de pouvoir présenter des réponses claires et rassurantes aux enseignants lors des assemblées du personnel prévues au début du mois de mai, afin de mettre un terme définitif à cette période d instabilité administrative prolongée





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