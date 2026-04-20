Crise au sein du Département Nature et Forêts en Wallonie : sous-effectifs et inquiétudes

Les agents du DNF, en charge de la préservation de la nature et de la surveillance forestière, alertent sur leurs conditions de travail et le non-remplacement des départs à la retraite dans un contexte d'austérité budgétaire.

La situation au sein du Département de la Nature et des Forêts ( DNF ) en Région wallonne suscite une vive inquiétude parmi les agents qui assurent la protection et la gestion du patrimoine naturel. Actuellement, ce sont environ 600 professionnels qui sont chargés de veiller quotidiennement sur les forêts , les zones de chasse et de pêche, tout en apportant une expertise technique cruciale dans le cadre des permis d'urbanisme.

Toutefois, un malaise profond s'est installé au sein des équipes, alors que le constat d'un sous-effectif chronique devient de plus en plus difficile à supporter pour ces fonctionnaires de terrain. La direction administrative, contrainte par des impératifs budgétaires stricts imposés par la Région wallonne, a récemment annoncé que certains départs à la retraite ne seront désormais plus remplacés, aggravant ainsi la charge de travail de ceux qui restent en poste. Cette problématique organisationnelle a été portée au cœur des débats au Parlement wallon ce lundi, soulignant l'ampleur du défi qui attend l'administration. Dans une optique de rationalisation des dépenses publiques, les autorités envisagent un recentrage drastique des missions du DNF. Il est question de se limiter aux tâches jugées strictement essentielles, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de la biodiversité régionale. Les missions du DNF sont pourtant d'une complexité remarquable : elles englobent l'entretien et la conservation des espaces boisés, la régulation de la faune sauvage, la gestion des sentiers de randonnée, mais aussi l'application rigoureuse des législations agricoles, la protection des zones Natura 2000 et le suivi des parcs naturels. Ces agents doivent naviguer entre des propriétés communales, provinciales et régionales, chacune soumise à des réglementations spécifiques et souvent complexes, tout en assurant une présence constante sur le terrain pour conseiller les citoyens et surveiller les pratiques forestières. Au-delà de leur rôle de gestionnaire sylvicole, il ne faut pas oublier que les agents du DNF exercent une fonction de police de l'environnement particulièrement exigeante. Ils sont des agents assermentés, armés et habilités à dresser des procès-verbaux en cas d'infraction, allant de l'arrachage illégal de haies à l'abattage non autorisé d'arbres remarquables, en passant par le respect des règles de circulation en forêt. Cette double casquette, à la fois protecteurs de la nature et forces de l'ordre, impose une vigilance de chaque instant. La perspective de voir leurs missions réduites à une peau de chagrin par pur souci d'économie suscite une crainte légitime quant à la dégradation de l'entretien de nos paysages naturels. Pour ces agents, la priorité devrait rester la préservation de l'écosystème wallon et la sécurité des citoyens, des missions qui demandent des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux climatiques et écologiques actuels





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