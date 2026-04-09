La situation économique au Venezuela reste critique, marquée par des salaires bloqués, une inflation galopante et une répression des manifestations. La présidente par intérim Delcy Rodriguez promet des augmentations, mais le scepticisme domine. Les réformes économiques et l'ouverture du secteur pétrolier peinent à améliorer le quotidien des Vénézuéliens.

Les manifestations se font rares au Venezuela depuis la violente répression qui a suivi les contestations de l'opposition contre la réélection controversée de Nicolas Maduro en 2024, un scrutin largement critiqué et qualifié de frauduleux. La population, épuisée par des années de crise économique et de restrictions politiques, hésite à descendre dans la rue, craignant les conséquences d'une arrestation ou de violences policières.

Les syndicats, pourtant traditionnellement actifs dans la défense des droits des travailleurs, se trouvent affaiblis et muselés, limitant leur capacité à organiser des rassemblements d'envergure. Le climat de peur et de défiance généralisé a profondément affecté la capacité d'expression et de mobilisation des citoyens, exacerbant le sentiment d'impuissance face à la situation. Les travailleurs, en particulier, sont frappés de plein fouet par la crise économique, les salaires étant bloqués à des niveaux misérables depuis plusieurs années, malgré une inflation galopante qui érode leur pouvoir d'achat quotidiennement. La promesse de Delcy Rodriguez, présidente par intérim, d'une 'augmentation responsable' des salaires pour le 1er mai a suscité à la fois de l'espoir et du scepticisme. L'augmentation des salaires est attendue, mais la population craint qu'elle ne soit qu'un geste symbolique, incapable de compenser la perte de pouvoir d'achat subie. Les critiques fusent de toutes parts, notamment de la part des retraités et des travailleurs actifs. Mauricio Ramos, un retraité de 71 ans, exprime clairement le sentiment de frustration et de colère de nombreux Vénézuéliens face aux promesses non tenues et aux mesures cosmétiques. Il dénonce avec véhémence les 'mensonges' et les 'pseudo-augmentations de salaire', soulignant que les primes versées par le gouvernement ne constituent pas une véritable amélioration des conditions de vie. Il faut bien noter qu’il parle d’une époque où il était encore possible de critiquer le gouvernement. \L'inflation annuelle dépasse les 600%, dévorant le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Le salaire minimum mensuel, qui équivaut à un peu plus de 0,27 dollar américain, est tout simplement insuffisant pour couvrir les besoins de base d'une famille. Même en ajoutant les primes d'État, les salaires peuvent atteindre 150 dollars, ce qui reste très en deçà du coût du panier alimentaire de base, estimé à 645 dollars. Cette situation dramatique contraint de nombreuses familles à réduire leur consommation, à renoncer à des soins de santé, et à vivre dans une grande précarité. L'exode massif des Vénézuéliens vers d'autres pays est une conséquence directe de cette crise économique et sociale sans précédent. Des millions de personnes ont quitté le pays ces dernières années, à la recherche de meilleures conditions de vie et d'opportunités d'emploi. L'impact de cette hémorragie démographique est désastreux pour le Venezuela, qui perd sa force de travail qualifiée et ses jeunes. La présidente par intérim Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro avant sa capture par l'armée américaine, a pris des mesures pour tenter de redresser la situation économique. Sous la pression de Washington, elle a opéré plusieurs changements significatifs. L'adoption d'une loi d'amnistie pour libérer les prisonniers politiques et la réforme du secteur pétrolier pour l'ouvrir au privé sont des exemples de ces initiatives. Ces mesures visent à attirer les investissements étrangers et à stimuler la croissance économique. Cependant, de nombreux observateurs doutent de l'efficacité de ces réformes et craignent qu'elles ne soient pas suffisantes pour résoudre les problèmes structurels du Venezuela. La confiance de la population dans les institutions et dans la capacité du gouvernement à améliorer leur quotidien est profondément ébranlée. \Les défis auxquels le Venezuela est confronté sont énormes et complexes. La crise économique, l'inflation galopante, la corruption généralisée et les tensions politiques rendent difficile toute tentative de stabilisation et de progrès. L'avenir du pays dépendra de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des politiques économiques efficaces et à restaurer la confiance de la population. Cela nécessitera des réformes structurelles profondes, une lutte déterminée contre la corruption, et un dialogue politique ouvert avec toutes les parties prenantes. La libération des prisonniers politiques et l'ouverture du secteur pétrolier sont des pas dans la bonne direction, mais ils ne sont qu'un début. La situation humanitaire reste critique, et les besoins de la population sont immenses. L'aide internationale est indispensable pour soutenir les efforts de reconstruction et de développement. La communauté internationale doit également continuer à exercer une pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu'il respecte les droits de l'homme et qu'il organise des élections libres et équitables. Le peuple vénézuélien mérite un avenir meilleur, et il est essentiel que la communauté internationale lui apporte son soutien dans cette période difficile. L'investissement dans l'éducation et la santé publique est également crucial pour reconstruire le tissu social et améliorer les conditions de vie de la population. L'objectif ultime est de créer un environnement stable et propice à la croissance économique et au développement social. Le Venezuela a un potentiel énorme, mais il ne pourra pas le réaliser sans une volonté politique forte et une coopération internationale sincère. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a hérité d'une situation extrêmement difficile, et elle aura besoin de tout le soutien possible pour relever les défis auxquels le pays est confronté





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