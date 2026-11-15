Crise budgétaire belge : De Wever chez le Roi, polémique US-Belgique et incendie à Maredsous

Tensions politiques autour du budget fédéral avant la rencontre royale, conflit diplomatique entre l'ambassadeur Bill White et Zuhal Demir, et drame social à Maredsous.

La vie politique belge traverse une semaine de tensions intenses marquée par l'impasse des négociations budgétaires fédérales et un scandale diplomatique impliquant des figures nationales. Le Premier ministre Bart De Wever s'apprête à rencontrer le Roi le lundi suivant cette semaine critique, alors que l'atmosphère demeure extrêmement tendue autour de la table des négociations. Les partis peinent à trouver un compromis sur la suppression d'un jour férié, une mesure controversée qui suscite l'opposition de la CSC et divise les acteurs politiques.

Impasse budgétaire et question des mensonges

Les présidents de parti ont promis au Souverain de faire des concessions, mais une semaine plus tard, les progrès restent quasi nuls, ce qui a suscité la question de savoir qui a menti au Roi. Sammy Mahdi et Georges-Louis Bouchez nient être les responsables du blocage actuel, alors que Bart De Wever doit vérifier si les mesures prétendument actées sont suffisantes pour apaiser la situation. La réunion cruciale avec le monarque vise à débloquer cette situation stagnante qui pèse sur la stabilité gouvernementale.

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L'ancien Premier ministre Charles Michel a qualifié le spectacle des négociations de désolant, déplorant un manque de vision et appelant à retrouver une ambition nationale. Il a utilisé l'expression un gouvernement de morts-vivants pour critiquer l'inaction, tandis que Jan Jambon a estimé qu'un échec serait indéfendable. Jan Jambon a appelé à la responsabilité, soulignant que la situation nécessite une résolution rapide pour éviter une crise politique majeure qui affecterait l'ensemble du pays.

Conflit diplomatique entre Bill White et Zuhal Demir

Un autre dossier a dominé l'actualité avec une polémique entre l'ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Bill White, et la ministre flamande de l'Enseignement, Zuhal Demir. Bill White a traité Zuhal Demir de plouc de province après que celle-ci a publié une déclaration sur X saluant la maîtrise du péril orange suite à la défaite des républicains aux élections de mi-mandat. Cette intervention publique de l'ambassadeur US a provoqué une vive réaction, qualifiée de dégainage téléphonique par les observateurs pour souligner la vivacité de la réponse.

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Zuhal Demir n'a reçu aucun soutien politique de sa hiérarchie ni de ses collègues, y compris de Jan Jambon, pourtant décrit comme un ami proche de Bill White. Jan Jambon surnomme même Bill White le tigre et l'a récemment reçu à l'ambassade pour un événement festif, ce qui contraste fortement avec son silence actuel. Cette absence de soutien officiel laisse Zuhal Demir isolée face aux critiques de l'ambassadeur, soulignant la complexité des relations entre les partenaires politiques belges et les représentants diplomatiques américains.

Drame à Maredsous et tensions sociales

Parallèlement aux querelles politiques, un incendie au marché de Noël de Maredsous a causé plusieurs blessés graves, provoquant le choc et la désolation parmi les exposants. Le drame a laissé une trace profonde dans la communauté locale, avec des témoignages de désespoir exprimant l'envie de pleurer. Cet événement tragique a attiré l'attention sur la sécurité des rassemblements publics pendant la saison des fêtes, tandis que les autorités enquêtent sur les circonstances exactes de l'embrasement.

La question de la suppression d'un jour férié pour boucler le budget fédéral a également suscité l'ire de la CSC, qui dénonce une mesure injuste pour les travailleurs ordinaires. Cette mesure fiscale représente une nouvelle charge sur le dos des citoyens, amplifiant les tensions sociales dans un contexte déjà difficile. Les syndicats et les partis d'opposition exigent une révision de cette approche, arguant qu'elle pénalise disproportionately les classes moyennes et populaires face aux défis économiques actuels.