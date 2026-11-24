La coalition belge s'effondre face à une exigence de 14 milliards d'économies. La coalition belge risque une chute gouvernementale majeure en cette fin d'année 2023.

La Belgique traverse une crise politique majeure en ce mois de novembre 2023, alors que les négociations pour former un nouveau gouvernement federal stagnent complètement. La coalition dite Arizona, composée du parti CD&V, du MR et de la N-VA, se trouve sous une pression extrême pour boucler un budget de l'État qui présente un déficit critique. Les dirigeants politiques font face à une réalité économique implacable qui pourrait précipiter la chute du gouvernement sortant avant même son entrée en fonction effective.

Un déficit budgétaire exigeant 14 milliards d'économies

Le gouvernement sortant, dirigé par Alexander De Croo, a identifié un trou budgétaire initial de 10 milliards d'euros. Cependant, les discussions récentes ont rapidement montré que cet objectif était insuffisant pour assurer la viabilité financière du pays. Un nouveau chiffre circule désormais dans les coulisses des négociations, celui de 14 milliards d'euros à économiser. Cette augmentation significative de l'effort de consolidation fiscale a provoqué un choc au sein de la coalition et auprès des partenaires potentiels.

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Ce saut de 10 à 14 milliards change radicalement la donne politique. Les partis de la majorité doivent non seulement trouver ces fonds, mais aussi définir comment les répartir entre les différents ministères et institutions fédérales. L'ampleur de la tâche est telle que certains observateurs qualifient l'exercice d'impossible, soulevant des questions sur la capacité technique et politique des négociateurs actuels.

Scepticisme des experts et exigences intransigeantes

Les experts économiques et les analystes financiers expriment un scepticisme grandissant quant à la faisabilité d'un accord. Une question résonne avec force dans les milieux parlementaires : si le gouvernement n'a pas pu trouver les 10 milliards initialement promis, comment espère-t-il en dégager 13 ou 14 ? Ce doute fondamental mine la crédibilité de la coalition face à l'opposition. Pour beaucoup, le manque de résultats concrets lors des premières phases de négociation est le signe d'une incapacité structurelle.

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Sur le plan politique, Conner Rousseau, président du parti socialiste Vooruit, maintient ses exigences sans concession. Visiblement fermé à toute négociation rapide, il refuse de céder sur les conditions qui avaient conduit au blocage des pourparlers. Ses déclarations laissent peu de place au compromis, suggérant qu'aucune modification substantielle de la plateforme de Vooruit ne sera acceptée par son leader. Cette posture rigide durcit le ton des échanges entre les différents clans.

Réactions de l'opposition et tensions au sein de la majorité

L'opposition réagit violemment à ce qu'elle perçoit comme une gestion catastrophique des finances publiques. Paul Magnette, Raoul Hedebouw et Gilles Vanden Burre, invités sur RTL Info, ont dénoncé avec virulence les choix budgétaires de l'Arizona. Ils ont qualifié la situation de irresponsable et se sont réjouis du blocage actuel, estimant que la coalition actuelle avait échoué dans sa mission première. Leur discours vise à démontrer l'incompétence supposée des partis au pouvoir.

À l'intérieur même de la coalition, les divergences sont palpables. Bart De Wever, président du Vlaams Belang et figure centrale des négociations, a rencontré les présidents des partis de la majorité. Lors de cette réunion, Sammy Mahdi a accepté de répondre aux questions des journalistes, tentant de projeter une image de contrôle. En revanche, Yvan Verougstraete du CD&V et Georges-Louis Bouchez du MR ont refusé tout commentaire, signe d'une stratégie d'évitement face à la presse.

Avenir politique et conséquences économiques immédiates

Les conséquences de cette impasse sont directement liées à la formation du gouvernement et à la confiance des marchés. Sans un accord budgétaire rapidement ratifié, la Belgique risque de fonctionner avec un exécutif par intérim ou de devoir anticiper des élections législatives anticipées. Cette incertitude juridique et politique pèse lourdement sur l'économie nationale, affectant potentiellement la notation de la dette belge.

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Les Belges se trouvent ainsi au cœur d'une tempête politique sans précédent. La semaine à venir sera décisive pour déterminer si une issue de secours politique existe ou si le pays doit se préparer à une nouvelle élection générale. Le sort du budget 2024 et la crédibilité internationale de la Belgique dépendent désormais des dernières minutes de ces négociations tendues.