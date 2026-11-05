Le PTB s'oppose au plan de 10 milliards d'euros de l'Arizona, jugeant les dépenses militaires excessives et proposant une taxe sur les fortunes pour financer les services publics sans toucher aux pensionnés.

La crise budgétaire actuelle au sein du gouvernement de l' Arizona révèle une fracture profonde entre les partis traditionnels européens et les forces de gauche radicale. Le Parti du Travail de Belgique ( PTB) critique fermement l'incapacité des politiques à proposer des solutions viables face aux conséquences de la crise du capitalisme. Selon le leader du PTB, les décideurs actuels refusent de remettre en cause le système en place, ce qui les empêche de trouver des réponses adaptées aux défis économiques actuels.

Dispute sur les 10 milliards d'euros et la défense

Les partis de l'Arizona sont actuellement incapables de se mettre d'accord sur la manière de réaliser l'effort budgétaire de dix milliards d'euros à l'horizon 2029, tel que souhaité par le Premier ministre. Il n'existe aucun consensus dans la majorité concernant l'équilibre entre les dépenses à réduire et les recettes à augmenter. Le PTB estime que ce sont les dépenses prévues en matière de Défense qui doivent être révisées en priorité. Le parti souligne une augmentation exponentielle des coûts militaires. En 2017, les dépenses pour la guerre s'élevaient à quatre milliards d'euros. Aujourd'hui, ce montant est passé à douze milliards d'euros, soit trois fois plus. La projection décidée aujourd'hui par le gouvernement de l'Arizona prévoit d'atteindre 22 milliards d'euros. Le PTB argue que plus on dépense dans la guerre, plus on accumule de chars et de bombes, ce qui oriente davantage le pays vers un conflit armé.

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Refus de payer la guerre par les services publics

Le leader du PTB s'oppose fermement à l'idée de faire payer les pensionnés, les jeunes, l'enseignement et les services publics pour financer la guerre et l'achat de F-35. Il cite l'OCDE pour interroger la logique de réduction des dépenses dans la sécurité sociale alors que les besoins augmentent. Selon lui, il est inacceptable de grever les charges des plus vulnérables pour couvrir des budgets militaires.

Une grande partie du problème réside dans le manque de recettes, un déficit que le PTB attribue à la droite. Le parti rappelle que le fameux tax shift a sous-financé la sécurité sociale de manière industrielle. Le PTB accuse le gouvernement d'avoir offert des milliards de cadeaux aux grandes multinationales, qui ont vu leurs marges bénéficiaires augmenter sans créer d'emplois de qualité. Entre douze et treize milliards d'euros sont passés des poches du travail au capital.

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Solutions fiscales : taxe sur les fortunes et superprofits

Le PTB réclame depuis des années une taxe sur les super-riches, qui reste l'une de ses principales revendications. Le plan prévoit un taux de 2% sur les fortunes de plus de cinq millions d'euros et 3% sur les fortunes de dix millions d'euros. Cette mesure rapporterait sept milliards d'euros. Le parti souligne que le pourcent le plus riche, les multimillionnaires, paie seulement 23% d'impôt, selon les calculs de l'Université de Gand.

Le PTB cible également les grands groupes du secteur énergétique pour leurs surprofits, notamment dans le contexte géopolitique et économique actuel. Par exemple, lors du dernier trimestre, Total-Fina, un groupe spécifique, a réalisé 8 milliards d'euros de bénéfices. Ces bénéfices sont financés par les consommateurs qui paient le plein d'essence chaque jour. Le parti juge incompréhensible l'augmentation de la fiscalité sur l'énergie alors que les citoyens ont du mal à payer leurs produits énergétiques existants.

Protection de la sécurité sociale et perspectives politiques

Contrairement à certaines positions au sein de la majorité, y compris chez les socialistes flamands de Vooruit, le PTB refuse toute coupe dans la sécurité sociale. Il rejette l'augmentation du ticket modérateur, craignant que les gens consultent moins en première ligne et ne développents des problèmes en deuxième et troisième lignes. Le parti insiste sur le fait qu'il ne sera pas question de toucher aux pensionnés, même si des profiteurs existent.

Le PTB n'a jamais participé à un gouvernement, ni à l'échelon fédéral, ni régional ou communautaire. Les négociations actuelles sont bloquées en partie parce qu'il y a un sixième joueur : l'opinion publique et le mouvement social. Si le PTB devait intégrer un gouvernement, il privilégierait les partis progressistes comme Écolo et le PS, mais reconnaît que cela ne sera pas évident compte tenu des précédents gouvernements et des mesures fiscales passées.