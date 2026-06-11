Crise de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles : Entre promesses trahies et rigueur budgétaire

Analyse des manifestations des enseignants et directions d'écoles contre le gouvernement MR-Les Engagés suite à l'augmentation du temps de travail sans hausse de salaire.

La Fédération Wallonie-Bruxelles traverse actuellement une période de fortes tensions sociales au sein de son système éducatif. Plusieurs centaines de directions d'écoles issues de l'enseignement libre se sont récemment rassemblées devant le siège du parti Les Engagés pour exprimer leur mécontentement profond face aux récentes décisions gouvernementales.

Ce mouvement de grogne est particulièrement significatif car l'enseignement libre entretient des liens historiques et structurels étroits avec l'ancienne famille social-chrétienne, représentée successivement par le PSC, le cdH et désormais Les Engagés. Pour nombre de ces professionnels et d'électeurs, les mesures actuelles sont perçues comme une véritable trahison des engagements pris lors de la campagne électorale de 2024, créant un sentiment de rupture entre la base militante et la direction politique.

Cette frustration a trouvé un écho retentissant sur les réseaux sociaux, notamment à travers l'action du compte 'Profpascontent' et du collectif 'Mars Attack'. Ce dernier, né en mars 2026, regroupe une diversité d'acteurs incluant des professeurs, des directions, des parents ainsi que des élèves, tous unis pour contester les réformes budgétaires et scolaires impulsées par la majorité MR et Les Engagés.

Le 4 juin 2026, une publication sous forme de carrousel visuel a largement circulé sur Instagram et Facebook, accumulant des milliers de mentions j'aime et de partages. Le message central de cette campagne numérique est sans équivoque : certains électeurs s'excusent publiquement d'avoir voté pour Les Engagés, affirmant avoir relu le programme électoral ligne par ligne pour constater le décalage abyssal entre les promesses écrites et la réalité des actions mises en œuvre par la majorité actuelle.

Le point de discorde majeur concerne l'augmentation du temps de travail face aux élèves sans compensation financière adéquate. Selon les nouvelles directives, les professeurs du secondaire supérieur, intervenant en 4e, 5e et 6e années, verront leur charge horaire passer de 20 à 22 périodes de 50 minutes par semaine dès la rentrée 2026-2027.

Cette hausse de 10% du temps de présence en classe ne se limite pas aux heures de cours ; elle entraîne mécaniquement un surcroît de travail pour la préparation des cours, l'accompagnement personnalisé des élèves et la correction des copies. Alors que les opposants à la réforme dénoncent l'absence de revalorisation salariale, ils rappellent que le programme initial évoquait une augmentation de salaire pour ceux acceptant des périodes supplémentaires volontaires, une promesse qui semble aujourd'hui largement ignorée pour la majorité du corps enseignant.

Pour comprendre l'origine de ce conflit, il faut se plonger dans le programme électoral des Engagés de 2024, un document massif de 701 pages dont plus de 63 pages sont consacrées à l'enseignement. Le parti y suggérait d'associer toute revalorisation salariale à une augmentation des périodes d'encadrement pour lutter contre la pénurie d'enseignants. Ils proposaient notamment de laisser le choix aux professeurs entre leur statut actuel et un statut alternatif incluant deux périodes supplémentaires de soutien.

Cependant, face aux réalités budgétaires, le gouvernement tente de justifier son revirement. L'objectif est de réaliser environ 500 millions d'euros d'économies d'ici 2029 sur un budget de 15 milliards, afin de ramener le déficit annuel de 1,6 milliard à 1,2 milliard d'euros.

Interrogé sur ces contradictions, le parti Les Engagés a précisé que l'augmentation de 10% du salaire n'était pas prévue de manière automatique pour tous, mais spécifiquement pour les enseignants qui adopteraient un nouveau contrat à durée indéterminée, le fameux 'CDI enseignants'. Or, ce projet de changement de statut n'est toujours pas finalisé.

Les discussions sont actuellement gelées en raison des contraintes financières, car un basculement généralisé vers le CDI augmenterait considérablement les cotisations patronales à la charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles, représentant un surcoût de plusieurs centaines de millions d'euros. Ainsi, les promesses de hausse salariale restent suspendues à des solutions budgétaires qui semblent, pour l'heure, inexistantes, laissant les enseignants dans une situation de précarité et de surcharge professionnelle





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