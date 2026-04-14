Crise de la justice des mineurs à Bruxelles : Dix jeunes interpellés et libérés, le procureur alerte

La justice des mineurs bruxelloise est confrontée à une crise majeure, marquée par le manque de places en IPPJ et les longs délais d'attente pour les équipes mobiles. Le procureur de Bruxelles, Julien Moinil, tire la sonnette d'alarme après l'interpellation et la libération de dix mineurs impliqués dans divers délits. Il dénonce le manque de moyens et les disparités de traitement entre francophones et néerlandophones.

Trois incidents distincts ont secoué la soirée du 11 avril, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre et aboutissant à l'interpellation de dix mineurs. Ces jeunes, impliqués dans des actes allant de l'agression et du vol à la vente de stupéfiants, ont tous été relâchés par la suite. L'incapacité à les maintenir en détention, malgré les réquisitions du parquet pour des placements en Institution de Protection Judiciaire de la Jeunesse ( IPPJ ), a été directement attribuée au manque de places disponibles. Cette situation soulève de vives inquiétudes quant à l'efficacité du système judiciaire pour mineurs et met en lumière les difficultés croissantes rencontrées dans la prise en charge de la délinquance juvénile .

La situation est aggravée par l'incapacité de recourir à des équipes mobiles d'accompagnement éducatif en raison de délais d'attente jugés trop importants. Le procureur de Bruxelles, Julien Moinil, a exprimé sa profonde préoccupation face à ces entraves, soulignant l'urgence d'agir concrètement pour endiguer la recrudescence de la violence. Il a rappelé que les promesses et les bonnes intentions, telles que celles exprimées par le monde politique après des tragédies comme la mort de Joe Van Holsbeek en 2006, ne suffisent plus. Selon les chiffres du parquet, la situation est particulièrement préoccupante : 162 jeunes francophones sont actuellement en attente d'une place en IPPJ en régime fermé, tandis que 98 autres attendent une prise en charge par une équipe mobile à Bruxelles. Ces chiffres alarmants reflètent une crise profonde et appellent à des mesures immédiates et durables.

Le procureur Moinil a également dénoncé les disparités de traitement en fonction de la langue parlée par les jeunes délinquants. Il a constaté que la situation est bien plus critique dans le sud du pays, où la majorité des jeunes en attente d'une prise en charge sont francophones. Bien que le manque de places soit également un problème dans le nord, l'ampleur du problème au sud est disproportionnée et pose des questions importantes sur l'équité du système. Cette disparité met en évidence des lacunes importantes dans l'organisation et le financement des services d'aide à la jeunesse. Il est crucial d'investir massivement dans des solutions concrètes, telles que l'augmentation du nombre de places en IPPJ, le renforcement des équipes mobiles et la garantie d'une prise en charge rapide et adéquate pour tous les jeunes, quelle que soit leur langue maternelle. Sans une action forte et coordonnée, le risque d'une détérioration continue de la situation est élevé, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité publique et le bien-être de la jeunesse.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justice Des Mineurs Bruxelles IPPJ Délinquance Juvénile Procureur Manque De Moyens Disparités Linguistiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nourrir Liège : Dix ans d'évolution et d'engagements pour une alimentation durableLe festival Nourrir Liège célèbre son dixième anniversaire, témoignant d'une évolution encourageante des mentalités vers une alimentation plus durable. Malgré les progrès, l'accès à une alimentation de qualité reste inégal. Cette année, l'accent est mis sur le pain, avec une collaboration transfrontalière pour sensibiliser à la qualité des céréales et à l'impact sur la santé. Plus de 150 activités sont proposées dans la région liégeoise pour découvrir, apprendre et repenser son alimentation.

Read more »

Les Péruviens élisent leur 9e président en dix ansJusqu'à 17H00 locales (minuit en Belgique) dimanche, plus de 27 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour...

Read more »

La politique belge en voyage : Chine, Liban et une ministre sans compétences à BruxellesRetour sur les événements marquants de la semaine politique belge, avec des voyages à l'étranger, des situations insolites et des interrogations sur la composition du gouvernement bruxellois.

Read more »

Bagarre sur la place de la Monnaie à Bruxelles : deux blessés et une enquête en coursDimanche soir, une bagarre a éclaté sur la place de la Monnaie à Bruxelles, faisant deux blessés. La police, arrivée sur les lieux vers 20h00, a constaté que les victimes avaient été blessées, probablement à l'aide d'un objet contondant. Les pompiers et le SMUR ont prodigué les premiers soins. Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital, leurs jours ne sont pas en danger. Deux personnes ont été interpellées et emmenées au commissariat pour audition. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Les circonstances exactes de l'incident ne sont pas encore connues.

Read more »

Extension du pool d'enseignants remplaçants en Fédération Wallonie-BruxellesFace au succès d'un projet pilote de pool d'enseignants remplaçants, la ministre Glatigny envisage de généraliser ce dispositif à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Initialement déployé à Bruxelles et dans le Hainaut-Sud, il est actuellement étendu au Brabant wallon et à la région namuroise. La ministre réfléchit à cette extension dans le contexte de l'introduction du CDI pour les enseignants et de la création de groupements inter-réseaux.

Read more »

Excès de vitesse en Belgique : près de quatre conducteurs sur dix dépassent les limitesUne étude révèle que près de 40 % des conducteurs belges dépassent régulièrement les limitations de vitesse, surtout hors agglomérations. Bien qu'il y ait une baisse des excès quotidiens, un quart des conducteurs ont reçu un PV pour excès de vitesse au cours de l'année écoulée.

Read more »