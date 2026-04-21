Une analyse basée sur les données de Transfermarkt révèle un constat alarmant pour le football belge : l'absence de véritables numéros 9 prolifiques en ce milieu de saison 2025-2026.

La crise des buteurs belges devient une réalité statistique indéniable au fil de cette saison 2025-2026. En s'appuyant sur les données exhaustives du portail spécialisé Transfermarkt , qui recense l'ensemble des joueurs belges évoluant dans les divisions d'élite à travers le monde, le constat est sans appel. Un phénomène inquiétant se dessine : aucun avant-centre belge n'a réussi à franchir la barre symbolique des 16 réalisations en championnat. Cette disette offensive souligne une carence profonde dans la formation et l'éclosion de talents capables de peser sur les défenses adverses au plus haut niveau.

Le leader actuel de ce classement peu glorieux est Roman Ferber, ancien joueur du Sporting de Charleroi et de l'Union Saint-Gilloise, qui exerce désormais ses talents au Luxembourg, sous les couleurs de Bissen. Avec 16 buts et 8 passes décisives en 17 rencontres, il devance une cohorte de joueurs dont le profil est pourtant bien éloigné du poste de numéro 9 pur. Le Top 5 est en effet largement investi par des joueurs de couloir. Mika Godts, qui s'impose comme l'une des révélations belges de l'année 2026, affiche 15 unités au compteur, tout comme l'expérimenté Yannick Carrasco. Derrière eux, Thorgan Hazard complète ce podium atypique avec 12 réalisations, suivi de près par Mathis Suray, le joueur méconnu des Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, qui totalise 11 buts. Ce constat met en lumière une dépendance inquiétante envers les profils d'ailiers pour assurer la production offensive.

Lorsque l'on analyse le Top 10 des meilleurs buteurs belges sur la saison en cours, la pénurie de véritables attaquants de pointe saute aux yeux. Parmi ces dix joueurs les plus prolifiques, seuls trois évoluent réellement à la pointe de l'attaque : Roman Ferber, Bruny Nsimba du FC Dender avec 8 buts, et la jeune promesse du FC Bruges, Romeo Vermant, qui comptabilise 7 buts. Cette statistique est révélatrice d'un changement de paradigme dans le football belge, où les profils de finisseurs traditionnels semblent se raréfier. Cette tendance soulève de nombreuses questions sur le futur de l'équipe nationale et sur la capacité de la Belgique à renouveler son réservoir de talents offensifs. Les clubs belges, tout comme les observateurs, devront rapidement s'interroger sur cette lacune pour éviter une traversée du désert prolongée sur le plan offensif à l'échelle internationale.





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